很多女生的夢想是當豪門少奶奶，過著一輩子不愁吃穿的奢華生活，演藝圈就有3位女明星，不只外型姣好，還嫁給有錢富商，堪稱人生勝利組。

1.賈永婕

賈永婕曾是記者，進入演藝圈沒多久就閃婚交往三個月的高中學長，丈夫被起底為德杰集團董事長王明德之子王兆杰，旗下著名代表作有紐約紐約購物中心、統領百貨、明德春天百貨、德傑建設、中山科學研究院、仁愛首都大廈、仁愛世貿大樓及天母的松石雲台，家族土地遍及台北市黃金地區，身價粗估上百億。

可貴的是，賈永婕樂於貢獻社會，去年全台疫情大爆發，她當領頭羊號召企業、演藝界友人募集9234萬購買342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），被封「防疫女神」。

2.胡晴雯

在金門長大的前藝人胡晴雯，出道前曾是復興航空和華信航空空服員，入行後憑著流利口條和甜美外型成為主持界紅人，也是電視廣告和各大品牌代言的寵兒，被封「活動女王」與「廣告女王」，但她不眷戀演藝圈，2006年閃嫁交往1年的香港戎氏集團主席戎成德，男方身價上百億，在大陸、香港和亞太區都有公司，婚後隨夫定居香港，並生下一對兒女，鮮少公開露面，直到1月初何如芸在臉書曬出兩人合照，50歲胡晴雯的容貌才曝光，保養得宜完全看不出真實年紀。

胡晴雯在2006年嫁給香港戎氏集團總經理戎成德。（圖／本報系資料照片）

3.黎姿

香港女星黎姿（現名：馬黎珈而）2009年嫁給大15歲、身價上億港幣的富商馬廷強，夫妻倆育有3個寶貝女兒，一家5口幸福美滿。值得一提的是，馬廷強的腿部不方便，長年都需要拄拐杖行動，被外界封為「殘障富豪」，但這都不影響和黎姿的感情。

回顧兩人相識的緣份，2003年黎姿扶了馬廷強一把，溫暖的個性打動男方的心，展開6年的追求，不過黎姿都沒接受，直到弟弟黎嬰出嚴重車禍，馬廷強盡全力幫忙，並對當時忙著拍戲、照顧弟弟和管理弟弟事業的黎姿說：「不要做了，我會照顧你一輩子」，用貼心和財力成功抱得美人歸。

儘管已是豪門少奶奶，黎姿仍想發展自己的事業，接手弟弟的醫學美容公司，將「卓珈控股集團」拚到上市，身價粗估3.19億港幣（約台幣11億台幣），證實自己不但有美貌，還有商業頭腦。