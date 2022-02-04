南韓性感網紅WONY（워니）擁有如女團般的甜美臉蛋與凹凸有致得火辣身材，讓她在網路上迅速竄紅，目前IG已吸引超過12萬人追蹤，粉絲數仍持續上升。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前曬出在遊戲娛樂場中騎馬的影片，令網友們忍不住歪樓。

WONY因擁有天使臉孔、魔鬼臉蛋，加上她經常在社群媒體及個人YouTube頻道上曬出「大尺度」的健身照片及影片，使她人氣不斷飆升，而近日WONY也更新近況。日前前往遊戲娛樂場的她，先在IG上曬出一段騎馬的影片替剛釋出的YouTube影片宣傳，而影片中只見她穿著綠色削肩上衣搭配牛仔短褲，在寒冷的冬天裡秀出火辣翹臀與長腿，立即吸引網友的目光。

在YouTube所公開的完整影片中，才發現WONY身上所穿的上衣不僅相當貼身還十分低胸，完全就像是夏天的穿搭，攝影師還不忘捕捉WONY正面玩樂的模樣，飽滿的上圍跟著馬兒上下晃動，令網友看得臉紅心跳。接著WONY還玩起棒球、籃球、射擊、跳舞等各種遊戲機，在過程中不斷激動的跳躍及彎腰，大秀惹火好身材，電暈一票網友，紛紛留言「每次看都覺得這身材不得了」、「真是令人滿足的影片，謝謝攝影師」、「這穿著實在太性感了」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

事實上，WONY因私底下也十分熱愛健身，先前也曾在YouTube頻道上PO出穿著緊身瑜珈服及真理褲拉筋、做瑜珈的影片，惹火的畫面同樣令網友忍不住大喊「眼睛不知道該看哪」、「可惡，狗狗走開」、「身材真的很好耶」、「這身材太性感了」，吸引超過百萬人點閱觀看。