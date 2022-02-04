香港演藝圈每年因為港姐比賽都會出現不少新生代藝人，李嘉欣至今仍握有「最美港姐」封號，而今年54歲的吳婉芳當年得到亞軍、最上鏡小姐及才華小姐，故被封為「3料港姐」，但她星路並不順，曾因拒演電視劇遭冷凍，後來她嫁給富二代胡家驊婚姻幸福，2017年胡家驊卻突傳猝逝，去年底吳婉芳現身兒子婚禮，凍齡美貌令人驚訝，還有人說她跟女兒及媳婦看起來年紀沒差多少，反倒像姊妹。

吳婉芳1986年參加香港小姐出道並簽入TVB，但她戲劇作品不多，有一說是她當時被邀請演出《誓不低頭》岑凱欣一角，但吳婉芳婉拒，導致被電視台封殺，1990年吳婉芳簽進寶藝星唱片公司發行首張專輯，同年在十大勁歌金曲頒獎典禮及叱咤樂壇流行榜都獲頒新人獎，但真正改變她一生的是與經營美髮器材起家的富二代胡家驊的相遇。

吳婉芳和胡家驊1993年在英國結婚。（圖／取自《on.cc東網》）

吳婉芳當年為愛息影，和胡家驊育有兩子一女胡智略（Caspar）、胡智同（Lynus）、胡智晴（Helene），2017年時媒體常拍到男方頭髮斑白、身形變瘦，2017年2月兩人還被拍到現身馬場，但不久後驚傳病逝，吳婉芳之後發聲明證實：「我夫胡家驊於前天（23日）在睡夢中安然辭世。在此時刻，請給予我們一點空間，感謝各界關心」，最後署名更冠夫姓為「胡吳婉芳」，而藝人曾志偉算是吳婉芳、胡家驊這段婚姻的半個媒人，聽聞噩耗後表情沉重，表示之前不知道胡家驊生病，沒想到會這麼突然離世。

吳婉芳過去常陪胡家驊現身各大場合。（圖／取自《on.cc東網》）

據《東網》報導，知情人透露，吳婉芳和胡家驊相戀結婚20多年來一向都非常互愛尊重，當年兩人公開交往後，胡家驊雖然不准吳婉芳拍親熱裸露戲，但也明白老婆性格，多半給予支持，私下男方曾給女方一張附卡，但吳婉芳幾乎都沒用，只是珍貴的保存起來，都因凡事靠自己的樸實性格。

1993年吳婉芳和胡家驊在英國註冊結婚後，便全面引退專心照顧家庭，但吳婉芳不如其他貴婦喜歡花枝招展、拋頭露面，行事風格相當低調，兩人沒有轟轟烈烈的愛情，反倒細水長流的令人稱羨，《香港01》報導，胡家驊婚後對太太相當專情，不像其他富商常拈花惹草，每年吳婉芳生日，胡家驊總會親自挑選卡片並親筆寫上祝福送給愛妻。

胡智同（左起）、霍詠盈、胡智略、吳婉芳、胡智晴。（圖／翻攝自lynuswoo IG）

吳婉芳後來受訪，坦言豪門婚姻也會有不愉快的時候，但強調：「我認為到目前為止，我是幸福的，只要是知足一定是常樂的」，用「人生無常，知足常樂」8字形容這段婚姻，兩人也為了彼此做出不少包容改變，吳婉芳不愛足球也不愛看馬，但常為了胡家驊喜好陪伴現身馬場，胡家驊不喜歡太太穿牛仔褲，後來卻選擇陪太太穿牛仔褲參加聚會，兩人雖無法白頭到老，卻立下了名人佳偶的完美模範。