許多藝人除了演藝事業，也靠著經營副業來增加收入及多元化發展，有著明星光環加持，勢必能夠吸引更多顧客朝聖，並打響知名度，不過缺失也會被外界放大檢視，不僅如何化解危機是一門學問，怎樣有效管理內部員工，也是經營副業重要的一環。

藝人當老闆，除了得處理客人各項問題外，如何管理好員工並凝聚向心力也是一門課程，像是藝人納豆過去開的韓式燒肉店，曾出現天天爆滿的盛況，還一連開了5家分店，一度風光打造出「燒肉王國」，不過卻被離職員工指控「制服費員工自付」、「沒供餐沒補貼」、「公告薪資與實際不符」等罪狀，對此，納豆指出這名員工未過試用期離職後，做出挾怨報復等抹黑行徑，除了澄清被指控部分外，也為自己喊冤「根本沒有這樣的事情，為什麼要這樣對待認真做事的人」。

陶晶瑩自創麻辣燙品牌接到不少客訴，都靠高EQ化解問題。（中時資料照）

主持界天后陶晶瑩近來推出自創麻辣燙品牌，開幕沒多久就接到不少客訴，像是客人等了45分鐘不僅餐點漏給，裡面的麵也沒有熟，對此，她除了親自留言向對方致歉，還主動提出補償方式，沒想到開幕將近1周，又接到客人反應麵沒煮熟，和股東們針對此事討論後，發現問題出在麵的特別成分「綠香蕉粉」上，由於口感較Q才造成誤解，也親自向對方致歉，高EQ的處理態度讓網友讚賞不已，對此，陶晶瑩強調：「眾口難調，我們都試著滿足每一位客人」。

唐從聖與好友投資開雞排店，被爆把過期壞掉的雞排賣給客人。（中時資料照）

以模仿出名的藝人唐從聖，與好友投資開雞排店，由於對方具備餐飲經營經驗，入股後就全權交由對方管理，沒想到事後發現店內帳目不清，甚至食品也未注意保鮮問題，還把過期壞掉的雞排賣給客人，不僅慘遭客訴，網路評價也狂跌，在雙方溝通無法達成共識下，決議拆夥分道揚鑣，並創立全新雞排品牌，雖然一開幕就碰到疫情爆發，但有生意頭腦的他，選擇將客群鎖定在散客，讓業績在疫情中逆勢成長3到6成。