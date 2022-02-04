由於寬鬆貨幣政策已到盡頭，為了解決居高不下的通膨數據，今年升息迫在眉睫，市場也預估美國可能會升息多達三次，因此許多人將金融股列為投資選項，有分析師建議，今年第一季後，可以考慮以銀行為主的金融股做為標的，且進場的時間點建議升一次買一次。

針對今年投資金融股的要點，永誠投顧分析師李蜀芳在《Today財知道》節目上表示，「3月31日前要公布2021的年報，這段時間還是以壽險個股為主，如富邦金、國泰金及開發金等，公布完漲上去後，要懂得獲利了結。」

李蜀芳解釋原因，「壽險股去年會賺這麼多錢並不是靠利差，而是靠多頭市場的投資獲利獲得成長，但今年獲利可能不會像去年這麼好，在股市的操作，不會像過去兩年那樣得心應手。」

投資人從壽險個股出場後，李蜀芳建議可以轉向非壽險類的銀行個股，「很多人一知道要升息，已經開始進行長線布局，利差的交易對單純的銀行股比較簡單，升息三次利差就會擴大，獲利也會比較好，因此第一季後就可以換到銀行股，如中信金、合庫金、永豐金及兆豐金等。」

至於買進金融股的時間點與操盤方式，李蜀芳建議，「看升息點狀圖，最快是3月，但大部分是6月，因此第一季的資金規模並沒有縮小，行情還是很好，建議升息一次買一次，今年你就估三次買進，只要聽到升息就買進，股價雖然不一定會漲，但你還是要買，因為這代表銀行的獲利是增加的。」