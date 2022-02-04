調配混合油有點像魔法，多少基底油配幾滴精油，每一種精油的份量該如何拿捏才能達到效果。芳香療法達人蕭秀琴指出，先選最喜歡的味道，以及這瓶混油的主要目的是什麼，想強調哪一款精油的作用為主，以此為起點來調配。像是長假期間，長時間與親人相處，可能也讓身心承受壓力時，精油中有一瓶氣味很受大眾歡迎，尤其是男性，有助舒緩壓力。

柑橘屬的佛手柑精油，它不會過於甜美但又有柑橘特有的果味，甚至會有清新醒鼻的氣息，剛開始聞香的人，也很喜歡買這一瓶。

佛手柑精油受到歡迎，或許也跟這個故事有關。英國伯爵葛瑞任期屆滿回國述職，清朝福建仕紳送他一罐上等祁門紅茶與一瓶佛手柑浸泡油，伯爵在英國例行的下午茶宴中，展示他從遠方帶回來的神奇寶貝，不小心將佛手柑油滴到茶裡面，涼涼的味道跟陣陣的清香，大受名門淑女的青睞，後人稱加了佛手柑的紅茶為伯爵茶。

佛手柑只在義大利生長，可說是柑橘屬植物在義大利風土條件下的變種，與台灣所說的佛手柑不同。能夠萃取精油的佛手柑也是義大利的獨特產品，因此產量有限。

當佛手柑的枝頭開滿小白花時，都會飄來陣陣香氣，有著安定人心的功效，美國人最喜歡拿來插花的香蜂薄荷，也稱做佛手柑，因為它們都有著類似的香氣，明亮與溫暖，帶點淡淡的花香，令人聯想起舒爽和暖的春天。

佛手柑精油在鎮靜神經的功效聲譽卓著，拿來當沮喪以及焦慮的神經鎮靜劑，是平撫神經性疼痛與放鬆情緒的不錯點子。但佛手柑不適合泡澡或沖澡，卻很適合在薰香使用。

當焦慮使自律神經失調，影響了睡眠、作息，造成生活混亂時，除了喝伯爵茶緩一緩，滴幾滴佛手柑到薰香瓶，讓環境怡人，有助解壓。

芳香療法達人蕭秀琴老師。(圖/時報出版提供)

※本文節錄自／蕭秀琴《精油日常：跟隨季節變化的芳香療法使用課題》／時報出版。