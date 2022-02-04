適當飲酒能攝取有益成份，能幫助保護心血管？這究竟是科學真實還是假說？《世界心臟組織聯會》（WHF）發佈最新政策簡報，已有明確科學研究顯示，酒精攝取量並沒有「安全範圍」，無論份量多寡，酒精都會對身體健康產生負面影響。

●喝酒助健康？ 世界心臟組織聯會抨擊「誤導公眾」

《世界心臟組織聯會》表示，在人類過去的數十年，心血管疾病發生率上升了將近一倍，而酒精與其中大部份疾病的發生都有關連。然而，廣為宣傳的「適量飲酒有助健康」的說法，例如「每天一杯紅酒能預防心血管疾病」轉移了人們對酒精危害的注意力。

《世界心臟組織聯會》強調，這些說詞不僅錯誤，也反應製酒相關企業組織試圖誤導公眾，讓消費者未能設防攝取酒精的潛在危險性。聯會宣稱，即便是少量酒精都會增加心血管疾病風險，包括冠心病、中風、心臟衰竭、血壓性心臟病、心房顫動、動脈瘤等等。

●每天喝5杯酒 健康風險驟升37%

根據《刺胳針》先前發佈的論文，華盛頓大學研究團隊根據全球疾病負擔、傷害和風險因素研究（Global Burden of Diseases, GBD）資料分析，結果顯示，僅在2019年就有240萬人因酒精喪命，佔全球所有死亡人數的4.3%，以及15歲至49歲男性死亡比例的12.6%。

華盛頓大學研究團隊指出，針對50歲以上人口，酒精與27%的女性死亡原因有關，與19%的男性死亡有關。與完全不喝酒或戒酒者相比，每天喝1杯酒會增加健康風險0.5%，每天喝5杯酒的人，健康風險將增加至37%。

●適當飲酒降心血管疾病？ 無可靠關聯性

《世界心臟組織聯會》在政策簡報中抨擊，宣稱酒精有益身體健康的研究都只是觀察性研究，未能證實兩者之間的必然關連。總結迄今為止所有的科學證據來看，「適當飲酒」與「降低心血管疾病」，兩者之間並沒有可靠的關聯性。

除此之外，飲酒的健康風險還包括增加癌症、消化系統疾病、無意識傷害行為、酒駕傷人致死以及數種傳染性疾病的風險。《世界心臟組織聯會》表示，飲酒不旦對社會帶來巨大的經濟與社會成本，還會降低個人生產力、增加暴力風險與公衛系統的負擔。

《世界心臟組織聯會》指出，全球因酒精而造成的死亡與殘疾人數正在空前上升，呼籲各界應盡快行動，包括酒精販售限制、防止酒駕對策、酒類廣告禁令以及酒精成癮戒斷治療等措施。

根據《國民飲食指標手冊》建議，男性每日飲酒不應超過一罐啤酒（相當於20克酒精量）、女性不應超過半罐啤酒（相當於10克酒精量）。

亞洲人因普遍的基因變異而有「酒精不耐症」，可能大幅增加罹患癌症的風險，重度飲酒罹患食道癌風險更可能達到50倍，建議只有把飲酒量降到0，才能避免酒精對身體的各種危害。

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