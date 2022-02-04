過敏性休克發作時有致命危機，台灣平地就醫方便，但在荒山野外怎麼辦？台灣災難醫療隊發展協會建議喜愛登山及戶外運動的民眾自備攜帶型腎上腺素，情況危急爭取保命時間！

今年秋天，全台蜂螫登山客事件頻傳，也發生了登山客被虎頭蜂攻擊身亡的憾事。而在2020年，光是桃園市緊急救護（捕蜂捉蛇）工作大隊就接獲近萬件蜂蛇案件通報，其中有專業捕蜂人員因蜂螫引起「過敏性休克」，導致OHCA（到院前心跳停止）急救不治的意外事件。而在野外，除了蜂螯蟲咬，如果不慎吃到會引發過敏的食物，也可能引發過敏性休克。

「過敏性休克是一種嚴重的過敏反應，常見症狀包括皮膚紅疹發癢、嘔吐、頭暈、眼睛腫成一條縫、舌頭或咽喉發生腫脹、呼吸困難及低血壓等，」衛福部桃園醫院災難醫學科主任暨台灣災難醫療隊發展協會理事長蕭雅文指出，最擔心的是咽喉腫脹或氣管痙攣造成的呼吸道水腫，以及血管擴張造成的低血壓休克，患者剛開始可能會覺得喉嚨緊縮、喘不過氣，或是眼前一片黑、臉色蒼白、冒冷汗、站不穩，「如果沒有及時處置會導致腦部或心臟缺氧，病患可能會在數分鐘至半小時內快速惡化而有致命的危險。」

●嚴重過敏性休克恐要命 及時施打腎上腺素可救命

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，過敏性休克要命，趕快打一針腎上線素則可以救命，國內開打新冠疫苗後，要求民眾接種疫苗後在現場停留15～30分鐘再離開，就是為了觀察打疫苗後會不會發生過敏性休克，接種據點都備有腎上腺素，及時搶救就可轉危為安。

蕭雅文身為急診醫師，深知過敏性休克的嚴重性，而身處災難醫學領域讓她更清楚來不及就醫時過敏性休克的致命性。

她說，消防救護車上都會備有腎上腺素，可用空針抽取使用，但如果在交通不便的荒山野外發生過敏性休克難以下山就醫，或時間急迫等待119救援緩不濟急，只能自救，因此台灣災難醫療隊發展協會希望推廣民眾自備攜帶型腎上腺注射筆，隨身攜帶。

蕭雅文說，腎上腺素是一種較強的血管收縮劑，及時施打，5到10分鐘左右就能明顯減少咽喉腫脹，讓氣管平滑肌放鬆擴張，同時可以讓血管收縮提升血壓，有機會阻斷過敏性休克的迅速惡化，爭取存活機會。

●有過敏史族群 野外活動建議自備

由於無法預測哪些人在野外被蜂螫蟲咬或誤食過敏源食物後會引發過敏性休克，蕭雅文提醒，有過敏史的民眾，就算下次只被一隻虎頭蜂螫傷或接觸到過敏物質，再次引發過敏性反應的時間會更短、症狀會更嚴重，有更高機率引發過敏性休克，必須更加當心。

建議有過敏史族群遠離城市從事戶外活動或工作，隨身攜帶這種急救藥物，以備不時之需；喜愛登山及戶外運動的民眾也可自備，有備無患。

WMAI國際野外醫療救護協會急救教練蔡奕緯表示，在山上或野外，不只蜂螯蟲咬可能造成過敏性休克，食物過敏也可能引發過敏性休克，如果在高山上來不及撤退，唯一能救命的只有腎上腺素自動注射筆，受過相關訓練可自救救人。

腎上腺注射筆使用簡單，直接打在大腿外側肌肉，「它的針很長，不必脫掉褲子，不管是坐著或站著，對著肌肉戳針，注射數秒鐘再拔出即可。」

蕭雅文提醒，打了腎上腺素、過敏性休克有明顯改善後，還是要儘速就醫。而這類過敏性休克隨身急救藥物屬於處方用藥，取得方式為到醫療院所掛號門診，由小兒過敏科或免疫風濕科醫師開立處方，民眾再拿處方箋去藥局購買。

蔡奕緯指出，腎上腺素注射筆價格約4,200～4,500元，保存期限約2年，只能用1次，「很貴，但一旦派上用場，救的就是一條命。」他說，考量腎上腺素注射筆不便宜，美國多州已立法規定特定的公共場所、露營場地等必須配備腎上腺素注射筆，就像台灣很多公共場所有AED（自動體外心臟電擊去顫器）一樣，希望台灣日後也能朝此方向發展。

●如何得知自己或同行友人發生過敏性休克？

蕭雅文說，如果在外發現身邊有人突然出現皮膚起紅疹伴隨有嘔吐、頭暈、呼吸道水腫、冒冷汗、蒼白及意識不清等任一相關症狀，都要懷疑可能是過敏性休克的狀況。此時，最重要的是讓病患維持他覺得最舒服的姿勢。同時打119求救，告知可能是過敏性休克。

●野外活動 如何避免觸發過敏性休克？

蕭雅文提醒4要點：

1.已知自己有過敏反應病史，應避免接觸可能的過敏原。

2.多了解過敏性休克的症狀：呼吸道水腫、低血壓休克，不輕忽。

3.有過敏反應病史者宜隨身攜帶可救命的過敏性休克隨身急救藥物。

4.發現疑似過敏性休克病患，及早求救119，告知可能是過敏性休克。