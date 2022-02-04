今天是大年初四，適逢24節氣裡的立春，象徵春回大地、萬物萌生。此時白天時間會漸長、黑夜漸短，氣溫、降雨量也逐漸上升，日夜溫差轉大。中醫師陳旺全指出，以中醫角度來看，四季養生和五行相呼應，木、火、土、金、水分別與肝、心、脾、肺、腎對應，春天萬物復甦、生機勃勃，在五行中屬「木」，所以春天宜養肝，肝好則身體不易疲勞，較能抵抗病毒、細菌的侵襲。

●善用天然食材 有效護肝解春睏

陳旺全中醫師指出，養肝切忌熬夜、喝酒，辛辣及刺激食物應少吃，飲食以清淡為宜；春季萬物滋長，宜多吃綠色的當令蔬果，春茶、綠花椰菜等富含抗氧化物的綠色蔬菜，能消除體內自由基，抑制肝臟星狀細胞活化，避免肝損傷。

除此之外，立春過後，氣候漸趨溫和、陽氣升發，肝火隨春氣上升，易有面皰、口臭問題，陳旺全中醫師指出，水梨、蘋果、芭樂、大小白菜等蔬果，也能助瀉肝火。

扶原中醫診所郭大維醫師也指出，由於肝的生理特點主疏泄，而辛溫發散的食物正好有此作用，像是蘿蔔就有助化解春睏，還能理氣、助消化、補脾胃。此外像是蔥、香菜、花生、韭菜、蝦仁等，也都是很好的立春養生食材。

●排除冬季累積寒毒 打好免疫力根基

不過要注意的是，春寒料峭時節，身體的新陳代謝仍然緩慢，免疫力也跟著下降，不妨藉由日常飲食為來年儲存元氣。尤其是新冠疫情持續延燒，對自我健康管理應更加重視，除了戴口罩、勤洗手、保持社交距離外，這些有助排除冬季寒毒的食材，也能打好基底，預防疾病：

(圖/中時新聞網製作)

●春天養氣重在平和 養精蓄銳莫生氣

此外，春天養肝，情緒也要保持樂觀、愉悅，不可急躁氣怒，以免傷肝。睡眠要順應太陽的起落，宜在晚上10點半前就寢，睡足7小時，讓大腦分泌多巴胺並轉換成血清素，幫助記憶力、專注力達到平衡。適量的運動也有助陽氣升發，應以緩和運動為主，例如：散步、慢跑、太極等。

中醫師特別強調，若要化解春睏，日常生活飲食更要掌握「多菜少肉」的原則，盡量從魚肉中獲取優質蛋白質，鋅、維生素D，這些都是提升免疫力、打造元氣的重要營養素，運動更是最好且效果持續的方法。一元復始，立春即起，一年的健康大計，不妨就從好好運動開始吧！