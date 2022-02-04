台北市議員羅智強日前為拚公投發起夜宿凱道，公投結束後更加碼宣布將進行400公里徒步謝票，而這兩場活動國民黨文傳會前副主委鄭照新都報名陪同，兩人展現好夥伴的情誼，引來許多支持者，但鄭照新昨（3）日卻突然在臉書發懺悔文，向羅智強道歉。

昨日是大年初三，鄭照新下午突然在臉書發出一篇懺悔文，內容直接向羅智強道歉稱「哥，對不起」。因兩人從2021年底就一同展顯默契、團結的一面，一起為國民黨打拚，這篇突如其來的道歉懺悔文也引起網友關注，好奇到底怎麼一回事。

結果鄭照新表示，兩人先前走了這麼多路，「過年全胖回來了！」透露從除夕到初三就胖了2公斤，無奈說「虎年新氣象、照新重如象」，還祝福所有粉絲「獨胖胖不如眾胖胖，開工再來減胖」，讓羅智強親自回應，說「看來小新要先拉高挑戰難度，後創破重紀錄，還是你厲害！」

鄭照新的懺悔文也讓網友全都笑翻，紛紛留言表示「大丈夫不重則不威」、「新年快樂，祝減肥成功」、「我也胖了，年後再減」、「美食當前，擋不住～」「每逢佳節胖三斤，你還有努力的空間」、「這樣不行哦，照新還是獨胖胖就好」。