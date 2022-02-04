白宮官員透露，美國總統拜登將在今年春季赴亞洲進行他上任以來的首次訪問行程。行程中將與「四方安全對話」（QUAD）的盟友領導人會晤，以遏制中國影響力擴張。

據《路透》報導，來自白宮高級官員的消息稱，目前的烏克蘭危機不會干擾美國政府對亞洲的關注，消息人士表示：「我們繼續優先關注印太地區的局勢，這種關注度只會繼續增加。」

這位匿名官員沒有說明拜登將訪問哪幾個國家，僅強調拜登政府之前曾明確表示的美國政策重點，即遏制中國軍事力量和影響力的擴張。

美國官員表示，拜登已經接受了在春季末訪問日本的邀請，並參加由美日澳印組成的四方安全對話領導人峰會。

《路透》引述一名熟悉相關事務的人士表示，拜登訪問亞洲的時間可能在今年5月，這次出訪的重要議題就是中國和北韓問題。華盛頓正在研究安排拜登在這次亞洲之行中對南韓進行訪問。日本《讀賣新聞》也引用政府消息人士表示，拜登可能在5月下旬訪問東京。

美國官員也通過電郵對媒體說，拜登將在今年晚些時候前往東京參加4國峰會，這是我們通過4邊機制履行定期對話承諾的一部分，讓4邊機制能繼續正常運轉。

消息人士表示，美國對亞洲地區有堅定的承諾，準備與東盟國家領導人舉行峰會。美國國務卿布林肯將在下周前往澳大利亞參加4邊外長會議。

此外，美國政府還計畫與盟國和合作夥伴共同發起一項新的太平洋島嶼倡議，把該區域內的國家聯繫起來，「協調行動、整合資源，提高該地區的，包括在氣候、海洋和交通議題的宏大目標」。美國印太事務協調員坎貝爾上個月發出警告，太平洋可能是世界上最可能發生「戰略意外」的地區之一，因為中國可能有計劃要建立太平洋島嶼基地。美國在援助該地區方面做得還不夠，剩下的時間也非常有限，美國需要與澳大利亞、紐西蘭、日本和太平洋強國法國等夥伴共同努力，加快美國的全球佈局。