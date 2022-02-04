認識各種起司。

起司富含蛋白質，是從肉類攝取蛋白質以外良好的替代品，因為起司含有所有人體所需、但不能自行合成的必須胺基酸。不過起司百百種，哪種營養價值最高？專家點名瑞可塔起司及硬質乳酪是最健康的選擇。

■瑞可塔起司（Ricotta）是好選擇

美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約大學食品實驗室（NYU Food Lab）主任卡絲特蘿．摩蒂拉羅（Lourdes Castro Mortillaro）及紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）營養師瑪爾托拉諾（Emily Martorano）皆認為瑞可塔起司最健康。

Ricotta是義大利文，原意為「再煮過」，卡絲特蘿．摩蒂拉羅指出，正宗的瑞可塔起司是用剩餘牛奶凝固後的乳清加工而成的乳酪。

瑞可塔起司擁有豐富的乳清蛋白，容易被人體吸收。瑪爾托拉諾說，乳清蛋白是其中一種最容易吸收的蛋白質形式，而且含有許多種類的胺基酸，因此對於正在試圖增肌、增加肌力、同時尋求減脂、減重的人來說是最好的選擇。

■硬質乳酪（Hard Cheese），但是有些人不宜攝取

另外如果是適量攝取，卡絲特蘿．摩蒂拉羅也認為如帕瑪森乾酪、佩科里諾（Pecorino）羊奶酪、高達起司（Gouda）等硬質乳酪是最健康的選項。

她的理由是，硬質乳酪含水量較少、更為濃縮，因此鈣含量較高，也因為吃一小塊就容易膩，因此消費者的攝取量不會過高。

相較於軟質乳酪，硬質乳酪的缺點是濃縮導致鈉含量較高，較不適合高血壓、腎臟病患者，或需要控制鈉含量的人。

9種最受歡迎的起司。

■控制體重的最佳起司

對於控制體重的朋友，蛋白質最重要，讓你的飽足感維持更久，同時幫助增肌，瑪爾托拉諾說，有豐富蛋白質、同時脂肪含量較低的乳酪是較佳選擇，民眾可以選擇蛋白質與熱量比例為1：10的乳酪，在這個條件下，她推薦輕瑞士起司（Swiss cheese）、輕巧達起司，或瑞可塔起司。

■盡量避免的起司

如果可以，專家建議盡量避免高度加工的產品，包括罐裝起司、單獨包裝的起司片，甚至是不需要冷藏的起司塊。

瑪爾托拉諾說，擠壓式起司、美國乾酪片、甚至是奶油乳酪提供的蛋白質最少，但是脂肪及鈉含量卻高得多。她說新鮮永遠是比較好的選擇。