NK News引述北韓官媒《勞動新聞》的報導指出，北韓領導人金正恩週二(1)與妻子李雪主在平壤萬壽台藝術劇場(Mansudae Art Theatre)欣賞春節表演，這是她神隱五個月以來首次公開露面。而就有眼尖的媒體也發現坐在李雪主旁邊的是金正恩的姑姑金敬姬，一席暗紅色系的絨布亮面套裝搭配厚重眼鏡，同樣出席這場熱鬧的新年節目。

北韓領導人金正恩週二(1)與妻子李雪主在平壤萬壽台藝術劇場(Mansudae Art Theatre)欣賞春節表演。

2月1日，這場位於萬壽台藝術劇院舉行的歡慶新年演出，北韓領導人金正恩與妻子李雪主在眾人熱烈歡迎以及震耳欲聾的「萬歲」聲步入表演廳就座。在農曆新年這天現身是李雪主睽違五個月來第一次露面，距離上次出現是去年(2021)9月9日，當時她和丈夫一同參與祖父金日成與父親金正日參謁錦繡山太陽宮(Kumsusan Palace of the Sun)。影片中可以看到，金正恩似乎對表演感到相當滿意，一改平時嚴肅正經的模樣，過程中頻頻轉頭與妻子談論表演有說有笑。直到台上表演嘉賓唱完後，金正恩與妻子更嘴角上揚不斷鼓掌給予支持。表演落幕夫妻倆起身到台上與表演者一一握手並拍照留念。

可以發現到，金正恩的左手指上有明顯的繃帶纏著，報導指出疑似是受了某些小傷才把它包紮起來。而金正恩過去也曾在手臂和手指上有過包紮痕跡，最近一次被發現是在後腦勺處，不免引發外界對他身體狀況的猜測。

根據《印度快報》（Indian Express）報導，李雪主因為時常陪伴金正恩參與社交、商務、甚至軍事活動引起國際間關注，此舉與金正恩父親金正日截然不同。有消息指出，李雪主可能是因為可怕的新冠肺炎才逐漸減少外出活動避免感染。也有人覺得，這麼久沒現身可能是與身體狀況欠佳或猜測是否懷孕有關。