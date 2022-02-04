秘魯北部遭規模6.5強震襲擊 05:392022/02/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 秘魯北部遭規模6.5強震襲擊。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，秘魯北部今天遭到規模6.5強烈地震襲擊，震源深度100公里。 （譯者：陳政一）1110204 《國際產業》英特爾大獲全勝 歐洲法院撤銷10.6億歐元罰款 歐洲交換生盼延長簽證留台 公立大學呼籲外交部協助 #秘魯 #規模6 #襲擊 #5強震 #歐洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄藉北溪二號 分化NATO及歐盟 04:102022/01/26 全球財經 歐洲華人開設韓國餐廳引爆激烈競爭 韓媒指控山寨版 18:172022/02/03 兩岸 世衛：Omicron或終結歐洲疫情大流行 04:102022/01/25 話題觀察 35年最猛暴雪來襲 伊斯坦堡道路變汽車墳場 22:462022/01/25 國際 烏俄邊境緊張 澳洲擬供應歐洲天然氣應急 11:592022/01/27 國際 確保歐洲能源安全 美擬新計畫 04:102022/01/27 全球財經 俄烏戰雲密布 美尋求確保歐洲能源安全計畫 21:322022/01/26 財經 超過萬桶原油外洩 汙染秘魯海岸 19:352022/01/29 國際 Realme進軍歐洲高端智慧手機市場 定價看齊蘋果三星 12:542022/01/26 財經 俄羅斯科學家遭德國指控 竊取歐洲太空火箭機密 17:352022/01/30 軍事 捷克智庫成立台北辦事處 吳釗燮：民主國家夥伴關係更加強大 16:362022/01/28 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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