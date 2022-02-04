許多人會喜歡看韓劇，是因為韓劇基本上都擁有著完美結局的設定，並將對於愛情的美好投射在戲劇中；但並不是所有韓劇都會有觀眾喜歡看的Happy Emding，還是有打破框架以悲劇收尾的韓劇，讓觀眾看了不禁都哭碎了心，我們也統整出4部經典虐心韓劇，現在放長假的時候看才不會隔天腫著眼睛去上班上課啊！

2016《任意依戀》：金宇彬&秀智

《任意依戀》因惡結緣的男女主角。(圖/截取自《任意依戀》官方劇照)

韓劇《任意依戀》在戲劇製作上，不僅有高顏值當紅演員，還有金牌作家及導演聯手打造；在劇情上講述男女主角兩人在年少時結下惡緣後黯然分離，在長大後男主申俊英成為目中無人的頂級明星，女主魯乙則是成為卑微的製作人，兩人意外相遇後也展開了虐心的愛情故事。

2018《從天而降的一億顆星星》：：徐仁國&庭沼珉

《從天而降的一億顆星星》與日劇相同以悲劇收場。(圖/截取自《從天而降的一億顆星星》官方劇照)

此部韓劇是改編自日劇《從天而降億萬顆星星》，韓劇也比照原創以悲劇做收尾；講述從小就做為鄰居的金武英及劉真江在小時候失散，在長大後金武英因為失去記憶，就算見面了也沒有認出對方；直到兩人相識後愛上對方，便開始一段浪漫虐心的愛情故事，在結局男女主角雙雙離去時，可是逼哭不少觀眾。

2019《耀眼》：南柱赫&韓志旼

《耀眼》被觀眾譽為製作完美的電視劇。(圖/截取自KKTV)

由韓志旼、南柱赫主演的《耀眼》有著「製作完美的電視劇」之稱，講述一個為了拯救父親意外變成老人的少女金惠子，遇上一個不斷遭遇打擊、對人生已經絕望的男子李俊河；在劇情前段都是走溫暖及平淡路線，但卻突然在結局的時候大反轉，也讓不少觀眾看完都是哭完一整包衛生紙。

2021《五月的青春》：李到晛&高旻示

《五月的青春》是近幾年甜虐戀的最佳代表作。(圖/截取自Naver)

《五月的青春》將劇情背景設定在1980年5月的光州民主化運動，講述擁有出國夢的護士明喜(高旻示飾)因為幫忙朋友去做企業聯姻的相親，而認識醫大生喜太 (李到晛飾)，兩人雖克服了萬難，但還是因為種種因素，不能一同攜手到最後，可以說是一部從頭虐到尾的愛情故事啊！

在看完這些虐心韓劇之後，相信不少人眼睛都腫得不行了，雖說甜甜的戀愛是觀眾們最喜歡看的，但一切過於順利也會讓人覺得很不實際；這種愛而不得的愛情才是現實啊！