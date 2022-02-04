87樂團主唱艾成與王瞳夫妻檔，大年初三攜手造訪位於高雄的「台灣愛與希望國際關懷協會」，探視陪伴受虐重症兒歡度新年假期，而開春第一個公開行程，艾成與王瞳表示：「開春做有意義的事，勝過任何賀年的祈福，這就是好彩頭啦。」而新春假期在南部享受慢活，王瞳打趣說我們倆很享受著愜意隨興的假期，期盼著會與金虎寶寶來個不期而遇。

「台灣愛與希望國際關懷協會」創辦人鄧馨庭表示愛與希望協會主要是幫助來自各地的身障受虐兒，收置沒人願意照顧，要送到安養院的極重殘受虐兒，讓受虐兒有個溫暖的家，王瞳則表示希望過年期間，讓這些小朋友也能跟大家一樣的歡度年節，「也剛好我老家在台南，今年再度帶著老公一起南下過年，開春第一個行程就做有意義的事，勝過任何形式上的拜年祈福，我們倆都覺得這是最讚的新年走春。」

兩人造訪愛與希望協會，送上應景的紅包與零食，現場艾成還即興的彈著吉他演唱〈恩典之路〉，讓暌違已久的笑容又重返小朋友臉上，艾成直言因為創辦人鄧馨庭一句話「這世界不要的孩子我都要！」，讓他深受感動，因此就跟王瞳討論，希望讓小朋友也能有個開心的春節假期。

提到過年假期，他們連著兩年都在王瞳台南老家過年，艾成誇讚岳母大人家的私房菜滷羊肉與手工水餃讓他臣服，也陪伴王瞳高齡90歲阿公在家辦桌聚餐，王瞳則笑說用美食與南部的陽光，讓艾成暫時忘卻台北經營餐廳的業績壓力，初五則將會陪伴著艾成到屏東教山地門教會分享，為老公加油打氣，艾成表示虎年計畫將推出暌違的最新單曲，金虎年才剛報到，感覺一切都動了起來，「我與王瞳新春假期過得超慢活的，簡單而隨興，希望慢活能雙喜臨門，當然首先期待創作單曲能趕快生出來，請大家拭目以待。」