由於臉書母公司Meta第4季財報表現令人失望，Meta股價暴跌，以及跡象顯示主要中央銀行可能更加積極升息，歐股今天收低。

倫敦FTSE 100指數下挫54.16點或0.71%，以7528.84點作收。

法蘭克福DAX 30指數下跌245.30點或1.57%，收在15368.47點。

巴黎CAC 40指數下滑109.64點或1.54%，收7005.63點。（譯者：陳政一）1110204

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