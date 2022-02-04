臉書母公司Meta財報不佳股價暴跌 歐股收低 08:152022/02/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於臉書母公司Meta第4季財報表現令人失望，Meta股價暴跌，以及跡象顯示主要中央銀行可能更加積極升息，歐股今天收低。 倫敦FTSE 100指數下挫54.16點或0.71%，以7528.84點作收。 法蘭克福DAX 30指數下跌245.30點或1.57%，收在15368.47點。 巴黎CAC 40指數下滑109.64點或1.54%，收7005.63點。（譯者：陳政一）1110204 通膨疑慮暫放一邊 歐股3大指數多收高 台股虎年紅盤前變數多 法人：中多格局恐轉弱 #Meta #點或 #臉書 #股價暴跌 #歐股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孤獨年夜飯 賴清德要大家曬這道菜和他分享 19:262022/01/31 政治 企業季報安撫通膨疑慮 美股收高 道瓊上漲273點 06:102022/02/02 財經 科技股財報亮眼 美股連4紅 道瓊上漲224點 05:492022/02/03 財經 特斯拉發供應鏈警告股價重跌11％ 拖累電動車類股齊跌 11:492022/01/28 財經 小三臉書曬照遭人夫求償 法庭上崩潰：男人外遇還更有錢 08:492022/02/01 社會 美股又爆900點恐怖驚魂 台積ADR脫險 聯電救不回來 12:452022/01/29 財經 臉書加密貨幣打退堂鼓 04:102022/01/28 全球財經 放棄爭取連任中常委 藍委突宣布臉書暫停運作更新 09:452022/01/30 政治 臉書母公司Meta財報不穩 盤後股價暴跌20％ 13:562022/02/03 國際 臉書活躍用戶首次下滑 Meta盤後股價暴跌近23％ 13:212022/02/03 財經 2020年3月股災來最糟單月表現 美股開跌百點 費半勁揚2％ 22:432022/01/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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