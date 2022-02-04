南投紫南宮過年期間每天湧入10萬名旅客，街上會出現不少身穿袈裟的人路邊向民眾索討捐款，日前1名穿袈裟的男子因不滿紫南宮廟方上前詢問身分並勸離，竟當街與廟方大吵，他嗆對方「你不是警察」、「不是義務的，你有拿錢啊」、「你沒資格」、「憑什麼叫我脫衣」囂張態度全被錄下。

臉書「爆料公社」有網友分享1部影片，影片中1名穿著袈裟的老翁在路邊向民眾討捐款，遭到紫南宮的交通組長勸說離開，老翁竟場發飆罵「你比警察大？」該組長則說「你就不像（和尚）啊」，老翁繼續罵「你也不像啊！你也是被請的啊，不是義務的，是拿錢的」，組長則回「穿袈裟還這樣，丟臉啦，脫掉啦」。

紫南宮外1名穿袈裟的男子不滿遭廟方上前詢問身分並勸離，竟當街與廟方大吵，他嗆對方「你不是警察」、「不是義務的，你有拿錢啊」、「你沒資格」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

影片中該名穿袈裟老翁一直嗆「你只是拿薪水的」，質疑該組長憑什麼叫他脫袈裟，更懷疑對方交通組長的身分是自己封的，2人就當街互嗆「你沒資格（穿）」，老翁始終不願離開，說要等到警察來才會走，雙方言辭交鋒的聲量很大，引起來往的信徒側目。

事後紫南宮的主委表示，因為該名老翁站在彩券行外投向路人索討捐款，非紫南宮廟方人員，因此由交通組長向前了解並勸說離開，而對方一直不願說明是哪間寺廟的人，也拒絕離開，但依照對方口出狂言的狂妄態度，是出家人的真實性很低。