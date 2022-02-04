民眾虎年許願中大獎機會來了!最新電腦型彩券開獎結果出爐，大樂透、威力彩頭獎均槓龜，大樂透今天初四(4日)開獎頭獎上看1.8億元，威力彩頭獎更猛，在連槓效益下帶動買氣，下週一開工日(2月7日)頭獎將上看9.1億元。

大樂透360組100萬元春節大紅包獎項開獎結果出爐，初三晚間所開出的9個春節大紅包中獎號碼依照大小順序分別為04、05、10、20、22、23、28、38和48，彩迷的選號只要對中其中任6個，即對中春節大紅包獎項，總計開出22組100萬元，共28名幸運兒中獎，其中17組為一注獨得100萬元，有4組為2注均分，每注各得50萬元獎金，另外還有1組開出3注，每注分得獎金33萬3333元；台彩統計最新結果顯示，春節大紅包獎項剩202組待開。

開出本期春節大紅包獎項的投注站中，雲林縣崙背鄉的「上文堂印舖」大年初一才開出1注春節大紅包100萬元，初三再度開出100萬元大紅包，本屆已開出4注大紅包；臺中市太平區的「超喜公益彩券行」於110年大年初三開出1億元的大樂透頭獎，巧合的是今年也在初三開出春節大紅包獎項，本次也是該投注站本屆第四度開出大紅包的紀錄；桃園市八德區「瑞發彩券行」自103年至107年已開出4注大紅包，初三再度開出1注大紅包，本屆累計已開出5次春節大紅包獎項。

台彩最新統計截止於2月3日止，大樂透春節大紅包獎項累計已送出158組，共184人中獎，且其中有134位幸運兒獨得100萬元獎金，獨得百萬大獎的比例為73％；春節大紅包獎項目前尚餘202組，將於今晚(初四)開獎，大樂透頭獎上看1.8億元，也將繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項。

台彩表示，統計第四屆春節期間大樂透的頭獎開出情形，大年初四是最常開出頭獎的幸運日，從103年到110年八年期間，包含103年、104年、105年、107年、108年和110年這六年的大年初四，大樂透都有開出頭獎，想成為億萬富翁的民眾務必把握機會。