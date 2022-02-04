為了解攝取維他命D與Omega-3脂肪酸，能否降低食用者罹患自體免疫疾病的風險(如類風濕性關節炎、多發性風濕肌痛、自體免疫甲狀腺疾病與牛皮癬)；哈佛大學組成的研究團隊針對逾2.5萬名參與者，進行近5年的實驗。結果發現，補充維生素D達5年之久的參與者，罹患自體免疫疾病的風險下降22%。相對的，補充Omega-3的參與者，得到自體免疫疾病的風險則下降15%。

這份研究已刊載於2022年的1月份的《英國醫學期刊》。論文指出，自體免疫疾病是一種慢性疾病，包括類風濕性關節炎、多發性風濕肌痛、自體免疫甲狀腺疾病與牛皮癬等疾病，其是因為身體自身的免疫系統攻擊體內組織所致。

現有研究發現，維他命D與Omega-3是自體免疫疾病的2種潛在營養補給劑。維他命D有助於抑制身體發炎並有助於先天性免疫反應。不過，儘管部分報告認為，維他命D有助於抑制自體免疫疾病的發病與惡化；但在小型試驗中，卻發現是否能避免參與者罹患該疾病仍屬未知，也缺乏臨床實驗。

此外，現有研究針對Omega-3在自體免疫疾病的研究多半是確診後的病況改善，缺少預防效果的研究。雖然丹麥的一項觀察性研究發現，每天增加富含脂肪魚類的攝取量30克，類風濕性關節炎的罹患機率會下降49%；但該研究缺少對攝取量與確診風險的隨機對照實驗。

因此，為了解補充維他命D與Omega-3對自體免疫疾病的發病率影響，哈佛研究團隊針對25,871名參與者，進行平均5.3年的全國性、隨機、雙盲、安慰劑對照實驗。

其中，男性參與者12,786人，年齡大於等於50歲；女性參與者13,085人，年齡大於等於55歲，所有參與者平均年齡為67.1歲。從族裔來看，18,046人為非西班牙裔白人，5,106人為非裔，2,152人為其他族裔。

所有參與者共分為4組，一組為每天攝取2000IU維他命D的實驗組，對照組給予相應的安慰劑；一組為每天食用1000毫克Omega-3的實驗組，對照組給予相應的安慰劑。

所有參與者於加入研究時必須填寫問卷，內容涵蓋各種病史，之後每半年與1年需進行問卷調查；透過Cox比例風險模式，研究團隊評估維他命D與Omega 3對自體免疫疾病發病率的影響。

在研究期間，在維他命D組中，服用維他命D的參與者共123人確診自體免疫疾病，食用安慰劑者則有155人。相較於服用安慰劑者，食用維他命D的參與者罹患自體免疫疾病的風險下降22%。

至於Omega-3組中，服用Omega-3的參與者共有130人確診自體免疫疾病，而安慰劑組則有148人。相較於攝取安慰劑者，食用Omega-3的參與者罹患自體免疫疾病的風險下降15%。

不過，研究團隊認為Omega-3的服用者僅下降15%，仍不能證實服用Omega 3能明顯降低罹患自體免疫疾病的風險；然而，將可能罹患自體免疫疾病的案例也納入計算後，服用Omega-3的人確診自體免疫疾病的風險下降18。甚至，隨著服用時間愈長，效果也會更明顯。

此外，相較於同時服用維他命D與Omega-3安慰劑的人而言(88人確診)，同時服用兩者的參與者確診風險下降達31%(63人確診)，而僅服用維他命D的人相較之下確診機率下降32%(60人確診)，僅服用Omega 3的人則下降26%(67人確診)。

研究團隊總結，仍須進一步研究以釐清為何補充劑能產生保護作用。自體免疫疾病在中老年人之中很常見，而這對健康與預期壽命都會產生負面影響。目前仍無有效方式可以減低罹患該病的風險，而這項研究證實補充維他命D有助於降低自體免疫疾病的確診率，特別是服用兩年後效果會更明顯。

不過，研究團隊強調對於在年輕時期就染上自體免疫疾病的人來說，這項研究恐怕不適用於他們身上，且需要更長的追蹤時間，來釐清補充劑的效果能維持多久。

維生素D主要可以從富含脂肪的魚類、肝臟與蛋黃中取得；不過，最有效的方式莫過於充足的日曬。特別是，缺少維他命D的人可能會出現骨骼畸形的問題，成年人則會出現骨骼軟化。

至於Omega-3，可從鮭魚、鮪魚、鯖魚、芝麻、南瓜、花椰菜、豆腐、黃豆與牛奶等食物中獲取。特別是Omega-3除抗發炎外，還能降低血壓、三酸甘油酯，減少壞的膽固醇，提升身體免疫力。