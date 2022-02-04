美國國防部今天表示，五角大廈握有證據，莫斯科計畫偽造一部烏克蘭攻擊俄羅斯的影片，以證明攻擊鄰國烏克蘭師出有名。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）說：「我們的確掌握情報，俄羅斯可能想捏造入侵烏克蘭的藉口。」

他告訴記者，華盛頓相信俄國政府計畫虛構烏克蘭軍隊或情報部隊攻擊「俄羅斯主權領土或操俄語的民眾」。後者可能指的是烏克蘭境內為數不少的說俄語人口。

柯比表示：「做為偽造攻擊的一部分，我們相信俄羅斯會製作一部逼真的宣傳影片，片中會有屍體和演員扮演的哀悼者，以及遭摧毀地點的影像。」

這將提供俄羅斯入侵的藉口。俄國已在烏克蘭邊界集結逾十萬大軍及大量重型攻擊武器。

俄羅斯也會讓偽造攻擊中烏克蘭使用的軍事裝備看似由西方盟邦提供，為俄國報復烏克蘭提供進一步理由。

美國副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）接受媒體訪問表示：「我們不是確切知道這就是他們將採取的路線，但我們知道這是他們正在考慮的選項。」

路透社報導，一位美國高階政府官員表示，美國公開這項情報，是為了勸阻俄羅斯執行此類計畫。（譯者：陳政一）1110204