原PO貼出照片，證明自己是真的蛋農。(圖／PTT)

春節前夕全台鬧蛋荒，尤其是北部情形更為嚴重，農委會也因此被罵翻，主委陳吉仲雖然掛保證2月底前供應無虞，但就有雲林蛋農表示，蛋荒在過年後恐怕不會好轉，只會更加惡化，解析是因為3個原因導致，鄉民看完後全部推爆，更酸「比農委會專業好幾倍」。

一名網友在PTT八卦版PO文「過年後雞蛋缺貨恐將更加惡化」，他表示自己是雲林蛋農，並貼出照片為證。他指出，雞蛋缺貨時間可能還會繼續惡化，原因在於國際玉米、石油與海運費用飆漲。

原PO進一步解釋，表示對畜牧業來說，最重要的就是飼料成本，其中玉米是最主要的成分，其次則是黃豆，但這兩年來受到通膨與海運上漲影響，玉米價格翻倍，原本使用的飼料從一公斤13.5元漲到20元，且廠商通知過年後還會繼續漲。

原PO解釋，農委會下令雞蛋凍漲，導致廠商收購意願與蛋農出售意願大幅降低，他表示最近打電話給台中蛋行，對方開出20斤700元含運價格，平均一斤35元，根本沒動力跨縣市出售。

原PO說，最後一個原因就是蛋雞生產效率變化，他指出中雞開始產蛋約6天5顆，效率90%左右，之後逐月遞減3至5%，但現在飼料大漲，導致從小雞養到中雞的成本暴增，當賣蛋利潤不到10萬時，就會提早出清母雞，例如本來能生10個月的雞，因為不敷成本，就會提早到半年就出清，惡性循環下供應鏈開始失衡，但當然願意出高價還是買得到。

這名蛋農最後總結，指出國際玉米與運費持續上漲，到時候不會只有雞蛋受影響，而是全部畜牧業都會被衝擊。他也反駁農委會的雞瘟與低溫說，指出雞瘟每年都有，而今年並沒有特別嚴重，而現在蛋雞場幾乎都

是水簾式規模養殖，場內有空調調節，溫度影響有限，否則雞隻早就在夏天先熱死了。

不少鄉民看到後大推專業解釋：「專業推」、「擔心你被罰300萬」、「比農委會講的還清楚好幾倍」、「今天去超市看還真的雞蛋區給我放鐵蛋跟鹹鴨蛋...」、「這個解釋不太健康」、「粗暴解析duck不必」、「你484想被社維法」、「這篇真的太粗暴了」，但也有人反駁：「八卦版又在唯恐天下不亂」、「你的文證明沒有缺蛋，是沒有便宜的蛋」、「難道你要投國民黨」。