爭吵多時的高鐵宜蘭站，交通部終於在春節前拍板定案，選在宜蘭縣政中心南方350公尺處設站，近日就有網友詢問高鐵哪一站的地點最爛，引發鄉民熱烈討論，但幾乎所有人一面倒都指出是台南站，更諷刺台南人根本被當塑膠。

網友在PTT八卦版PO文「高鐵哪一站地點最爛？」，他表示高鐵除了台北跟高雄站，其他地點好像都被罵翻，自己的台南朋友更罵台南站地點根本廢墟，嘉義好像也很荒涼，到底哪一站地點最鳥？

文章曝光後，鄉民一面倒點名台南站地點最糟糕：「台南，沒有之一」、「台南求敗」、「台南說第二的話，沒人敢說第一」、「當然是台南，搭高鐵還要轉車」、「什麼台南，請正名北高雄站」、「台南啊，當地人直接被當塑膠」、「台南不一定是最爛，但絕對是最惹人怨的」、「台南當初不設南科設在歸仁，笑爛」、「台南真的廢到笑」、「月經文，但我還是要再推一次台南」。

也有人提出其他看法：「桃園也滿鳥，但至少接駁車相當充足」、「左營是真的選得很棒」、「我家在彰化站旁邊，鬼到一個極致」、「當然是彰化，爛到一堆人根本不知道有設站」、「嘉義也很荒涼，但還是一堆人搭，奇妙」、「除了台南，就是彰化跟嘉義」、「新竹以南只需要高雄」、「嘉義廢到笑」。