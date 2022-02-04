副總統賴清德、美國副總統賀錦麗1月底雙雙出席宏都拉斯總統就職典禮。美國國務院助卿尼柯爾斯今天表示，賀錦麗當時親自向宏國總統關切台宏邦交，他相信雙邊關係會持續強健。

美國眾議院外委會今天召開聽證會，聚焦美國在西半球的優先事項、機會與挑戰，邀請主管西半球事務的美國國務院助卿尼柯爾斯（Brian Nichols）等官員出席作證。

由於尼加拉瓜去年12月才與中華民國斷交，眾議院外委會亞太小組首席成員夏波（Steve Chabot）、共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）等議員接連關切台灣與其他西半球友邦的邦交情況，特別是1月底才剛換新總統的宏都拉斯。

尼柯爾斯表示，上週他陪同賀錦麗（Kamala Harris）出席宏都拉斯總統當選人卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，賀錦麗親自向卡蕬楚提及台宏邦交議題，「我們相信這段關係會強健下去」。

尼柯爾斯指出，美方在卡蕬楚政府上任前與在就職典禮上，都有與他們談到台宏關係的重要性；卡蕬楚則重申她的政府會致力維繫與台灣的關係。

卡蕬楚1月27日舉行就職典禮，成為宏國首位女總統。總統蔡英文指派賴清德擔任特使，率領特使團搭乘專機前往宏國祝賀；美國總統拜登（Joe Biden）則派出賀錦麗代表出席，同坐第一排的兩人簡單寒暄致意，自然互動。

不只宏都拉斯，尼柯爾斯表示，美方與台灣目前在西半球的所有8個友邦都會談及邦交議題。

台灣目前共有14個邦交國，分別是亞太地區的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯；非洲地區的史瓦帝尼；歐洲的教廷（梵蒂岡）；拉美及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森國。

尼柯爾斯說：「我們持續與他們談論（與台灣邦交）關係的好處、台灣所信奉尊重民主與人權的共享價值，以及台灣在西半球扮演積極角色為我們所有人帶來的益處。」他承諾，美方會持續大力這麼做。