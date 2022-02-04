不少民眾過年買刮刮樂試手氣，但有一名網友卻說，今年刮刮樂特別容易槓龜，甚至連2000元的這種也一樣，親戚買了好幾張都沒有中，不少網友看了哀嚎說「今年真的一直賠！」不過，也有人認為刮刮樂本就是有賺有賠。根據台彩官網數據，今年2000元刮刮樂的總中獎率約69.33％，但若要回本中獎率則只有29.3％，想賺錢僅10％的機率。

一名網友昨在PTT上發文表示，今年買2000元的刮刮樂好像特別容易槓龜，看親戚買了不少張來試手氣，但怎麼刮都不中，一時間也讓原PO質疑台彩是不是故意搞人，讓他的心情玩到變很差，也很好奇大家是否有「今年刮刮樂特別難中」的感覺。

貼文引起網友討論，「本來就不是包中的」、「今年買五張有兩張摃龜」、「今年買一直賠，已經放棄QQ」、「2張2000元、3張1000元都沒中獎」、「刮個幾百的玩玩就好」、「今年第一張2000摃龜就不敢再買了」、「賺錢和虧錢都是機率」、「有人中就會有人沒中，這道理我念國小的姪子都懂」、「不買就不會賠錢」。

根據台彩官網的資訊顯示，今年販售的2000元刮刮樂為「2000萬超級紅包」，每張售價2000元，共發行6499584張，總中獎率大約是69.33％；但如果以回本（中2000元以上）來算，刮中2000元以上的機率僅29.3％；要想賺錢（中5000元以上）的機率則只有10％。