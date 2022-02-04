北京冬奧4日晚間開幕之前，俄羅斯仿效在世足賽預測出名的「章魚哥保羅」，也邀請自家動物來為運動員卜卦，這回出場的是莫斯科動物園兩隻大貓熊「如意」「丁丁」。卜卦的方式很簡單，在貓熊面前置放幾個交通錐三角錐，上面各貼著參賽國國旗。結果母貓熊「丁丁」非常給面子，一把抱起貼有俄羅斯國旗的三角錐！

園長阿庫洛娃（Svetlana Akulova）對俄羅斯媒體說：「我們以前從未尋求貓熊來預測體育賽事，牠們應該來預測本屆冬奧，因為主辦城市就是北京。貓熊是中國的國家符號，除此之外，貓熊冰墩墩還是大會的吉祥物，所以我們決定詢問自家的如意和丁丁。」

丁丁面前5個交通錐分別代表俄羅斯、瑞典、荷蘭、奧地利、中國大陸。這些不能吃的東西光是要引起丁丁的注意就花了一點時間，結果丁丁過去抱住俄羅斯的三角錐，玩完之後又躺在中國大陸的三角錐旁邊玩，碰倒了錐子。

公貓熊如意面前的5個三角錐分別代表挪威、加拿大、美國、瑞士、德國。如意顯然比較認真，牠在每個三角錐前面都仔細聞了一下才做出決定，最後牠把德國的三角錐抱起來玩，國旗還被牠弄掉了。如意折回小屋之後又回來打翻了美國的三角錐。

因此動物園公布的預測結果是俄、中、德、美4個國家可以拿下最多獎牌。如意與丁丁在2019年4月來到莫斯科，當年牠們兩歲多，預定在莫斯科動物園居住15年。