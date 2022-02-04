民眾黨1月29日公告，延長黨費繳納期限至2月28日。對此，藥師林士峰表示，民眾黨若連黨員為何不想如期繳黨費的寓意都不明白，那年底選舉民眾黨的支持者，「只能再崩潰一次了」。林更喊話民眾黨高層，重新審視選舉制度跟人選，因提名人選形象將代表著黨的形象與意志。

林士峰3日在臉書發文，刊出民眾黨延長黨費繳納至本月28日的公告，直言「如果連黨員為什麼不想如期順利繳黨費的寓意都不明白，抱歉，年底支持民眾黨的人，只能再崩潰一次了」。

林士峰指出，民眾黨的支持者組成，有很多都是對現今政治不滿，對改變有所寄託，才會願意把政黨票投給民眾黨，甚至出錢出力盼成為一起創造改變台灣的力量。尤其議員選舉如果表現不佳，會衝擊到支持特定政黨的信心，特別是第一次參與的政黨。

對此，林士峰表示，選舉不是只需要贏得選舉而已，提名人更代表的是黨的形象跟黨的意志延伸，提名形象不佳的人選，即使未來贏得選舉進入了議會，對黨的形象也不會加分。林強調，民眾黨如真以成為最大黨為目標，就別短視近利、便宜行事，而應認真挖節形象清新、深耕地方的候選人，故他呼籲民眾黨高層三思，重新審視選舉制度跟人選。