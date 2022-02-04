本土Omicron持續燒，昨再增22例確診，今年1月1日到現在，短短一個月的時間已經累計508例本土個案，其中桃園市與高雄市的本土確診數已經突破百例，前者累計317例本土個案、後者則有127例，全台22縣巿中仍保持零確診的只剩下11個。

根據疾管署網站資訊，今年本土累計達508例，其中以桃園市最多，共有317例本土，接著依序為高雄市127例、台北市23例、新北市17例、新竹市6例、新竹縣與宜蘭縣各5例、台南市4例、台中市2例、基隆市1例與屏東縣1例。

目前仍保持零確診的縣市僅剩11個，包括苗栗縣、連江縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、彰化縣、澎湖縣、台東縣、花蓮縣、金門縣以及南投縣。

中央流行疫情指揮中心昨宣布新增22例確診，為11例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。其中有15例屬於高雄市的個案、桃園則增7確診。