女星米可白的父母在彰化經營傳統餅舖，孝順的米可白不時會回家幫忙賣餅，近日適逢農曆新年、米可白也回老家幫忙賣餅，米可白的高人氣更成為店裡的活招牌，店裡的生意不僅開賣就銷售一空，米可白也直呼：「連顧6小時才上2次廁所，我都覺（得）我身體要壞了～忙到都沒休息」，米可白還幽默向與她合照的粉絲喊話：「記得幫我美肌一下，我氣色好差」。

適逢春節假期，米可白在年前就回彰化老家餅店幫忙做生意，頂著俏麗短髮的她、身穿餅店圍裙，看起來架式十足，米可白看到自己的賣餅照還驚呼：「原來我顧店時是這個模樣」，不過，她卻感嘆，自己的眼睛看起來好累，「連顧8天、人懶懶的加上我認床～每天都沒睡好。我今天幫客人裝餅、裝到一半，我的手突然停下來不動～眼神放空，還把買餅的客人嚇一跳～我站著都能睡著」。

米可白演藝事業橫跨戲劇、主持和綜藝。（圖／本報系資料照片）

米可白進一步透露，她連顧6小時才上2次廁所，「我都覺（得）我身體要壞了～忙到都沒休息。每天起床先吞2顆肝藥～」，親民的她也不忘向粉絲喊話：「想合照的朋友～我很歡迎喔！記得幫我美肌一下，我氣色好差。」

米可白雖然顧餅店累翻，她也不忘提醒客人，餅一出爐就銷售一空，「要買的客人看到喜歡的品項要趕快點喔！～不然等出爐都要1-2小時喔！謝謝你們的等候」，米可白發文一出，吸引粉絲都貼出與米可白合照，大讚她本人漂亮、賣餅親民，無疑是店裡的活招牌。