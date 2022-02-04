56歲資深女星楊繡惠以敢說敢言聞名，經常開直播、跑通告，國台語夾雜的她本土草根形象鮮明。日前有PTT鄉民眼尖發現，今年大陸央視春晚「竟有楊繡惠？」仔細一看原來是跟天后「李玟」意外撞臉，楊繡惠除在臉書回應說：「我要唱一支喇叭吹歸眠喔」，還不斷轉貼媒體報導，說：「笑到嘿菇（氣喘）」；她還在除夕前新年專訪中向「綠茶婊」開戰，大罵那些不忠於感情的男女：「你們是畜生嗎？」嗆辣度爆表。

大陸央視春晚播出後，有PTT鄉民PO文問說：「楊繡惠竟然在大陸那麼紅？」他寫道：「因為前幾天某位鄉民的發文，讓我在youtube上找了一下滴答滴，沒想到剛打開yotube..這麼台灣味的繡惠姐姐，竟然在大陸紅到上春晚!!!???」後來鄉民們仔細一瞧，才發現居然是47歲資深國際天后李玟（Coco Lee），一時引發熱議；楊繡惠本人得知後也PO文說：「我怎麼跟這麼多人撞臉啊？我要唱一支喇叭吹歸眠喔」，笑翻網友。

李玟在春晚穿了一身大紅毛衣，頭髮紮成充滿活力的高馬尾辮，加上當天的妝容，乍看五官、神情與身形，還真的很像楊繡惠；網友笑虧：「影片整個都超級像，那個神態老派動作」、「笑死，前面幾張還以為是真的」、「繡惠姐講台語在中國也是有市場的」、「我還以為是繡惠姐cos李玟，原來是李玟致敬繡惠姐」、「繡惠姐講話超好笑耶，這樣上春晚好嗎」。

楊繡惠對此樂不可支，轉貼媒體的報導並寫說：「笑到嘿菇」，還分享媒體的「對照圖」影音，笑說：「哈哈哈，還在燒啊」；粉絲覺得她保養得更好，紛說：「繡惠本人比較漂亮」、「繡惠姐被外國人訪問也是沒在怕的」、「繡惠姐姐贏了！你比較水」、「李玟唱滴答滴，你可以唱豬咬豬(台語版)」、「光看眼神就不像啦！繡惠大眼，李玟細長眼有點眼咪咪，繡惠較有人緣」、「楊繡惠跟楊紫瓊才有像」、「真的太像了，也有撞臉司馬玉嬌....」，熱議不斷。

楊繡惠除夕前還曾接受《TVBS新聞網》專訪，除了揮毫寫春聯外，她還透露了自己的大地雷就是「綠茶婊」，並分享她之前有個好閨密，都帶著她跟男友一起吃飯，當時她經濟出狀況讓她住在自己家，後來竟親眼撞見閨密與男友親熱，讓她氣得叫閨密立刻離開她的視線，男友也每日寫悔過書才獲得原諒。楊繡惠對那些不忠於感情的男女直言：「你們是狗嗎？是畜生嗎？沒辦法控制自己的感情嗎？」不改一貫嗆辣本性。