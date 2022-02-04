演出九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》拿下金馬新人獎的男星柯震東，2021年底為了電影作品《鱷魚》、《金錢男孩》及《月老》奔波跑宣傳，還有代言工作，更嘗試當導演，行程滿檔，好不容易等到春節假期可喘口氣，他卻在年節時驚爆受傷手腳全掛彩，只能上急診，讓粉絲非常擔心，柯震東之後也開直播吐露受傷原因，並苦笑：「差點絕子絕孫」。

好不容易盼到過年可以好好休息，柯震東卻在本月2日於IG貼出傷勢照，透露人在醫院掛急診，手跟腳都有傷，被紮上了繃帶，他在照片上寫道：「初一愉快，見紅財來！」，但當時並未說明受傷的原因，惹得眾多粉絲關心與擔心，而面對詢問，經紀人僅表示他沒什麼事，祝大家新年健康，不願多說。

柯震東在IG貼出傷勢照。(取材自柯震東IG)

柯震東直到貼出負傷照的2天後，初四(2/4)凌晨才在IG開了直播，立刻吸引破萬人收看，粉絲連忙詢問他受傷的原因，柯震東才終於不瞞了，先是跟大家拜個年，之後解釋當時很多媒體問他，但他之所以不想回答，是因為「太丟臉了」。

柯震東吐露受傷是因為「勸架遭受波及」，打架的是他養的兩隻愛犬，突然打起來他連忙過去勸阻，沒想到大腿反被他們咬出4個洞，又因為拉扯，腿部還出現撕裂傷，還好就醫後無大礙。

柯震東透露，兩隻愛犬是大型犬，平常有刻意將他們分開避免為了佔地盤而發生衝突，當天的狀況是意外，他也相信狗狗不是故意要咬他，所以不會責備他們，事後愛犬們也是照常開心吃肉，柯震東還加碼爆料，當時愛犬們咬他的位置敏感：「再咬到一點點我就絕子絕孫」，他也提醒大家，大型犬力氣真的很大，希望眾人飼養前好好做點功課，審慎評估後再養，不但得保有足夠的空間給狗狗，也要懂得保護自己。