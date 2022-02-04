大陸饒舌女歌手安大魂曾在選秀節目《中國有嘻哈》展現唱功，她以一句「廣州仔女，喝著珠江水」打開知名度，雖然安大魂最後無緣晉級，但仍讓觀眾留下深刻印象，不過昨（3日）卻傳出，安大魂因憂鬱症去世，享年32歲。

安大魂最後發文是1月27日在微博寫下：「如果明天是世界末日，你有什麼話要和我說嗎」，她隔天還分享多位偶像CP的影片連結，笑說「嗑CP好愉悅啊」，如今卻傳來死訊，震驚各界，不少粉絲和音樂人都紛紛發文哀悼。

網哀悼安大魂。（圖／取材自嘻笑堂HipHop微博）

安大魂在《中國有嘻哈》以說唱功力和放飛自我的造型，獲得不少粉絲支持。（圖／取材自Youtube）

安大魂因學街舞，常聽到重節奏的音樂，而接觸到饒舌，安大魂也因此走向HipHop之路，而安大魂在2017年登上《中國有嘻哈》舞台，爽朗的她以說唱功力和放飛自我的造型，獲得不少粉絲支持，安大魂以一句「廣州仔女，喝著珠江水」狂圈粉，雖然安大魂最後無緣晉級，但她被淘汰仍有正向心態，也獲得獲外界狂讚。

親切的安大魂也不時在微博和粉絲互動，未料安大魂卻在昨晚傳出逝世消息，讓粉絲不捨地到她微博留言：「很遺憾 一路走好」、「很喜歡你 你給我很多的能量 謝謝你」、「姐姐很喜歡你，希望你在那邊也能開開心心的」。

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