古代嬪妃們若想在後宮佳麗三千中脫穎而出、博取皇帝青睞，除了使出渾身解數爭寵，甚至會用「媚藥」取悅皇帝，以求聖上澤被。早期《後宮甄嬛傳》、《如懿傳》等宮鬥劇，都曾出現類似劇情，只是這些說穿了就是具催情或壯陽效用的藥物，其實有不小副作用！

息肌丸：《後宮甄嬛傳》的「安嬪」精於用藥，也曾靠此招一度上位；若在現代，「抓去驗尿就出局了」。息肌丸可讓身材迅速消瘦、保面色紅潤，據說只要把藥塞進肚臍，女子眼睛明亮、肌膚滑嫩白皙，身上還會飄出一股誘人香氣，但此藥傷身，易導致不孕。

依蘭花：又是「安嬪」，她曾在寢宮焚燒依蘭香，使雍正意亂情迷、流連忘返。此款藥物不用內服，純嗅覺取勝。部分香水也有依蘭花成分，是否真能催情？醫師直言「沒那麼神」，一切只是戲劇誇大效果。

龍涎香：雍正曾賜「華妃」歡宜香，被譽為頂級恩寵，其添加的龍涎香，是一種由抹香鯨消化系統所產生的灰黑色臘狀可燃物質，能散發持久香氣。劇情中，雍正擔心華妃懷上龍子，故賜她含麝香成分的龍涎香，長期使用導致不孕。中醫師認為，一般不孕是個人體質問題，與麝香無關。

阿肌蘇丸：上述3種都是女性使用，唯獨阿肌蘇丸是給男性吃的，《如懿傳》中，太監王欽夜夜服用阿肌蘇丸助性，皇室貴族特別愛用，但藥性兇猛，故被列為禁藥。據考證，源自西藏的阿肌蘇丸真的存在，據說乾隆晚年勤做保養，一天到晚吃阿肌蘇丸，活到88歲。