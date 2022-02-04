國民黨立委蔣萬安昨大年初三接受資深媒體人黃暐瀚專訪，對於是否參選台北市長議題，蔣萬安稱，台北市必須要做好準備，來面對後疫情時代各項挑戰。對於蔣萬安的回應，黃暐瀚以自己過往跑北市府經驗直言，「你應該是已經準備好了」。

2022年底台北市長選戰，蔣萬安的動向受到注目，他昨（3日）接受媒體專訪時表示，自己一直在思考的是，新冠肺炎疫情爆發後，人民的生活和經濟型態都改變，所以他認為台北市必須要即刻做好準備，來面對後疫情時代的各項挑戰。

蔣萬安強調，現在台灣面臨商業的轉型，特別是數位轉型，而在轉型的過程中，台北市的相關基礎設施是否完善、及工作環境是否能吸引世界各國人才，是自己目前正在思考的議題，他希望藉由這一波的大轉型，大大提升台北市的競爭力，然後跟國際接軌，「自己有責任要把事情做好」。

聽完蔣萬安的說法，黃暐瀚直言，根據自己長期跑台北市府的經驗，聽完蔣說後疫情時代，以及跟世界接軌，「你應該是已經準備好了」；蔣萬安也笑回，「暐瀚哥是有經驗的」，黃暐瀚笑稱，「大家有聽懂萬安的意思嗎，就是有責任，會承擔」。