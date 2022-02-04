PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

近期恰逢農曆春節假期，各地湧入人潮。有網友不解，為何餐廳內用、各大賣場、觀光景點、活動節慶都爆滿，與本土個案不斷延燒的現況呈兩樣情，質疑台灣人是否太放鬆了、難道都沒疫情自覺？有人則回應，認為指揮中心「等年後疫情疫情爆發，就會怪人民不自律」，此說法也獲大批網友認同。

網友2日在PTT論壇發表文章《為什麼沒有疫情的感覺了？？到處爆滿欸》，內文指出，年節期間餐廳內用一堆人，觀光景點、溫泉、花燈也都大爆滿，不僅感受不到南部疫情的嚴重，就連半夜1點去台北某大賣場也都滿滿人潮，讓他直呼「奇怪」、「不是很危險嗎」、「不對啊！這不合理，你們不要出門不行嗎？」

發文網友更質疑「疫情怎麼好像過去了？不是還在延燒嗎？」強調如今又不是本土+0，現在這狀況大家未免太放鬆了，這幾天過年去篩檢的人也少，擔憂再來是不是要迎接疫情大爆發了？

此文討論熱烈，網友紛紛回應：「那麼怕你就龜在家裡都不要出來」、「整天怕怕怕」、「那你為什麼半夜1點還出門」、「趁三級前啊」、「你也去了對不對」、「你自己也是這個心態才觀察到這些吧？」有網友則表示，「等年後疫情疫情爆發，就會怪人民不自律」，此留言獲不少網友贊同。