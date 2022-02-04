藝人陳漢典擅長當甘草人物搞笑，在小S（徐熙娣）與蔡康永搭檔的《康熙來了》中走紅，卻常被兩人虧說「私底下很無趣」；事實上陳漢典也常在社群分享趣味日常，之前的「稚嫩版」陳漢典金毛照就頗受熱議。時逢過年期間，陳漢典自曝被助理來拜年「包了18,000」，但他竟露出厭世臉問：「還要繼續合作嗎？」圖文趣味反差笑翻一票網友。

陳漢典過年期間在IG寫道：「想說過年可以好好休息一下，結果助理說要來家裡拜年，還包了18,000給我⋯#你們覺得要繼續合作嗎」，畫面中陳漢典一身白短T坐在白沙發，頭上反戴過年紅棒球帽，左手五指撐住面額一臉無奈，用厭世眼神呆望著眼前3大罐6,000ml的水，合計18,000毫升，水罐上還標註「加量不加價」。

網友看了笑翻，回說：「笑死（陳漢典回：喝吧）」、「這太大包了吧（漢典回：我水量很好）」、「助理真的很懂禮數耶」、「可能知道你愛喝水？（漢典回：是愛喝水沒錯）」、「要啊，遇水則發欸～」、「要扛這3罐也不容易」、「這助理點子好！當然要繼續合作」、「這感覺是要漢典加量不加價欸」、「這18000很可以」、「搭啦(乾啦)」、「他的意思是說叫典哥今年工作量要增加了但不加價，突破盲腸」、「續約10年 （他願意嗎？）」、「過年沒事多喝水」，一片爆笑讚聲。

陳漢典之前曾分享一張泛黃舊照片，只見「年輕版」陳漢典頂著一頭金髮，用造型髮蠟抓成當年流行的刺蝟頭，身穿嘻哈風格大SIZE潮T，並用跩跩酷酷的神情凝視鏡頭，他寫道「我有PO過這一張嗎？頭髮自己抓的，好看嗎？hiphop孩一枚。」純帥氣的青春版造型曾引發熱議。

陳漢典在《康熙來了》節目中模仿過沈玉琳、趙正平等藝人，完美抓住被模仿對象的神韻精髓，精彩表現讓許多觀眾至今仍津津樂道；此外，他也模仿過陳冠希唱《記得我嗎》，從造型到咬字都下足工夫，堪稱陳漢典令人印象深刻的經典演出之一。