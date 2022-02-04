中警六分局長蔡元戎為體恤執勤同仁，特準備虎年造型紅包至各崗哨親自送給執勤同仁，為第一線的基層同仁打氣加油，讓員警直呼「好開心」。（警方提供）

今年春節共有9天連假，有許多民眾規畫返鄉團圓、外出旅遊，導致人、車潮大增，尤其西屯區內有台中及大雅2處交流道，加上中彰快速道路及市區主要幹道，聯外道路四通八達，另又有逢甲夜市、中央公園及大型百貨公司等，帶來大量觀光旅遊及購物人潮，為中部地區重要交通轉運樞紐。

轄區台中市警局第六分局為因應春節連假道路交通易有壅塞情形，於「111年加強重要節日安全維護工作」期間，特別於轄內重要道路如台灣大道、文心路、環中路等路段沿線加派疏導警力及義交人員，保持路口淨空，亦與相關單位建立協調聯繫機制，機動調整匝道儀控時間等措施，希望維持良好交通秩序。

警方指出，在員警與義交人員不畏低溫，堅守崗位、疏導交通時，中警六分局長蔡元戎為了體恤執勤同仁，讓員警於服勤時亦能感受春節喜氣，特別準備了虎年造型紅包至各崗哨親自送給執勤同仁，為第一線的基層同仁打氣加油，一同為維持道路順暢而努力，讓員警直呼「好開心」。

中警六分局長蔡元戎表示，春節期間外出遇車多壅塞時，務必耐心駕車，保持安全距離，不要爭道、搶快，同時要禮讓行人，切勿有疲勞駕駛、酒駕等違規行為，以維護自身及他人之行車安全。