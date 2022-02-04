美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）超級新航母

美國海軍已承諾，今年秋天前會首度部署「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）超級新航母。不過，大西洋海軍航空兵（Naval Air Force Atlantic）司令麥爾（John Meier）說，這次部署和一般的不同。

據《防務新聞》（Defense News）4日報導，麥爾說，「福特」號屆時不會接受區域作戰指揮官的作戰指揮，而是進入海軍保留提前部署期，全權由海軍控制艦上活動與時間表。他說，「福特」號航母打擊群將和大西洋兩岸的一長串外國海軍一起執行任務。然而，這些行動將不受一般的全球部隊管理部署系統所支配。

麥爾說，這是美國海軍驗證新技術的大好良機。「我們將和夥伴合作，在第2艦隊掌管下，我們將和夥伴合作，四處作業，廣泛從事各式軍事任務。」麥爾強調，隨著「福特」號2022年首度部署，逐步發揮效用，這是善加利用它的最好方式。

由於2018年時，研發和測試新技術不斷落後時程，「福特」號原本預定2024年首度部署。然而，美國海軍為了加速時程，在海上進行了大量現代化和安裝作業，終於得以在2022年讓「福特」號執行任務。

在麥爾的新規劃下，首次全球部隊管理部署大約會在2024年進行，而這意味「福特」號必須把航母作戰應用，還有支配維修，訓練與部署時間表的聯合部隊計畫等作業都塞進2022年。麥爾說，儘管海軍航空聯隊在2020和2021年間，共進行了約8,200次彈射起飛/攔阻索回收，還有新飛行員資格審核等測試，但還沒有達到預期的目標。