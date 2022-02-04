在 IG 上吸引 13 萬人追蹤的網紅 Queenta，過去曾是補習班國文老師，不僅有著一身出眾氣質，就連身材也相當有料，靠著一對「F 級車頭燈」被網友封為「最兇國文老師」！

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前陣子，她在 IG 驚喜曬出一組彈琴照，只見她以背面示人，身上的衣服卻充滿亮點，大挖空的設計讓她當場露出「白皙美背」，而且還一路開洞至腰部，十足展現完美的背部線條，超惹火畫面也引來粉絲大讚：「可以反著穿穿看嗎」、「這個畫面太香」、「這個背。啊嘶」、「我看不到鋼琴是正常的吧」

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除了傲人上圍外，Queenta 還有著讓人羨慕的小蠻腰，先前就曾因為幾張「美乳+纖腰」辣照，引發網友熱議，搭配溫柔氣質和甜美笑容，漸漸擄獲老司機的心。

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在卸下國文老師身分後，Queenta 目前已轉戰醫療集團擔任 CBO，同時也有在經營首飾品牌，事業觸角不設限，私下對於琴棋書畫等技藝也偶有涉略，還會不時放送事業線造福粉絲，每每 PO 文都會帶給大家不同驚喜。

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