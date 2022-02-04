退輔會主委馮世寬昨晚驚傳心臟衰竭併發肺水腫緊急住院，退輔會今天表示，主委目前狀況穩定，謝謝大家關心。

根據媒體報導，馮世寬昨晚吃飯時感到不舒服，緊急送進三軍總醫院，本來一度插管急救，但是在手術之後，恢復良好，目前也已經不用插管，現在病況穩定，在加護病房觀察當中。