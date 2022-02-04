馮世寬心臟衰竭一度插管急救 退輔會回應了 09:132022/02/04 中時新聞網 陳弘美 、中時、 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 退輔會主委馮世寬。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 退輔會主委馮世寬昨晚驚傳心臟衰竭併發肺水腫緊急住院，退輔會今天表示，主委目前狀況穩定，謝謝大家關心。 根據媒體報導，馮世寬昨晚吃飯時感到不舒服，緊急送進三軍總醫院，本來一度插管急救，但是在手術之後，恢復良好，目前也已經不用插管，現在病況穩定，在加護病房觀察當中。 馮世寬大年初三心臟衰竭送急診 最新病況曝光 退輔會馮世寬 關懷退除役官兵 #馮世寬 #驚傳 #心臟衰竭 #肺水腫 #大年初三 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重整大王 南港輪胎林學圃驚傳辭世 04:102022/01/06 財經要聞 提升心衰竭病人整合照護 豐原醫院獲金品獎肯定 11:552022/01/11 寶島 龐建國驚傳墜樓 國民黨表達深切哀痛 13:582022/01/11 政治 除夕夜不平靜 新北貢寮透天民宅驚傳火警 18:202022/01/31 社會 納豆驚傳腦出血 8大危險因子曝光 有這些異狀快就醫 19:482022/01/24 生活 納豆驚傳腦出血 侯友宜要大家幫集氣 04:102022/01/25 娛樂新聞 前國民黨立委龐建國驚傳內湖住家墜樓 當場死亡 11:442022/01/11 社會 蔡英文大年初三赴高雄慰勉國軍 發放加菜金 11:522022/02/03 政治 納豆驚傳腦出血 侯友宜致電關心 19:162022/01/24 政治 中市驚傳一氧化碳中毒 小情侶報警即斷訊所幸即時送醫 10:062022/01/10 社會 安以軒富尪驚傳被捕 她最後發文曝意外巧合談「越獄記」 08:072022/01/30 娛樂 逝世34周年 退輔會紀念蔣經國 推崇6貢獻 04:102022/01/14 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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