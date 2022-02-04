一名從事服務業的女網友分享，除夕當天仍在工作，突然見到房東阿姨進入店內，以為可能是繳房租日期剛好遇上過年，對方提前來收租。豈料，房東阿姨「真正目的」曝光後，不但讓女網友當場傻住，更感動2.7萬網友狂喊：好人一生平安！

一名女網友在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》發文，表示自己從事服務業，除夕當天仍堅守工作崗位，接近中午的時候，房東阿姨突然走進店裡，原PO猜測繳房租日期剛好遇上過年，對方提前來收房租。

結果，房東阿姨卻是拿出一個紅包，表示要給原PO女兒過年祝福，原PO原本推辭，但房東阿姨說沒多少錢，小小心意，仍留下紅包。等房東阿姨離開，原PO拆開紅包袋，頓時傻住了，裡面竟然裝著2000元！

原PO說，自己一家三口才搬到新住處不到一個月，房東對他們就像家人般那麼好，要付押金時也怕他們錢不夠用，說如果他們有其他急需用錢的地方，可以先拿去用沒關係！原PO感恩表示：「這回......終於換我們不用再羨慕天使房東都是別人家的了，祝福天下所有的天使房東，一生平安健康」。

這篇文章貼出不到20小時，就已經有2.8萬個讚，網友們熱烈回應：「好人一生平安」、「好房東 一生平安健康」、「很暖心的好房東現在不多見 妳好幸運」、「別人的房東都不會讓人失望」、「房東阿姨是好人，一定會一生健康平安的」。