大年初四品觀點本週最新一集「于北辰將軍x北杯說故事」不說鬼故事，要來說過年期間伙房兵的溫馨小故事。

在軍中南征北討的日子，伙房兵扛著伙房到哪裡就堆在那邊搭一個棚子，當作起鍋造飯的地方，在野外有很多老鼠，老鼠會跑來偷吃米糧和食物，那要用什麼方式讓老鼠不要吃我們的東西呢？

當時管理伙房的老士官長想到一個方式，就是跟老鼠共享，把一些已經過期的米糧，或者是在搬運中摔壞的米糧，直接堆伙房周圍，讓老鼠能方便取用，老鼠吃飽了，人吃的東西就不會被老鼠破壞，也是一個感恩惜福的佳話。

于北辰說，現在軍中每年大年初三，特別會把這些多餘的米糧堆在伙房角落，讓老鼠來享用，有個弟兄就很可愛提問，報告長官那可不可以每天都堆一堆，其實現在我們的伙房是現代化的設施，老鼠是進不來的。

于北辰解釋，為什麼把這個習俗傳下來，是要讓大家有一種感恩惜福，愛護鄰居、造福鄉里、愛民助民的這個具體表現。

還有人傳說其實在大年初三的這一天，人們會堆一堆米讓老鼠來食用，是因為老鼠會選在大年初三這天來成親來結婚，因為牠不用再去偷偷摸摸去拿糧食，因為人類都給牠堆個漂漂亮亮的小糧山，在古老的傳說大年初三就是老鼠娶親。

所以有一句諺語「初一忙初二早初三睡到飽」，為什麼要這樣講呢？因為你太早起床會影響人家的好事，老鼠正在辦喜事，太早起床老鼠一看到人來了全部一哄而散嚇跑了。

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