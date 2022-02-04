科技部轄下國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心，協助台大醫學院教授陳文翔與清大生醫工程與環境科學系教授莊淳宇的團隊以螢光成像技術投入智慧農業創新科技的研發，透過預防醫學與精準農業的跨域結合，開發出「免萃取式農藥殘留快速偵測系統」，可快速辨識農藥殘留。

慣行農法往往會使用農藥來防治病蟲害，以保持農作物的品質與產量。目前市面上農藥殘留的檢測方法通常以抽檢方式為主，由專業人員經過取樣及前處理後，在實驗室內使用專業的質譜儀分析樣本，判斷是否有農藥殘留，這樣的抽檢方式會破壞農作物本體，且無法即時檢測。

國研院儀科中心長期與陳文翔教授合作，於2015年開發「可攜式活體螢光影像系統」（MOVIS），藉由先進光學儀器技術，定位出小動物體內隱藏的螢光資訊，不但能更有效率地進行動物實驗，又能減少動物犧牲。螢光成像技術成熟後，雙方將此技術延伸應用於農藥檢測，聯手莊淳宇教授團隊，開發應用於農藥監測的「免萃取式農藥殘留快速偵測系統」。

國研院儀科中心表示，此螢光影像偵測系統可在30秒內偵測農藥超標之農產品，透過蒐集大量農藥光譜資訊的大數據資料庫比對，無需專業人員繁瑣萃取步驟，即可同時大面積範圍分析多個樣本，避免單點採樣結果偏差。

除主管單位可用於檢測農藥殘留外，也可做為農民採收前的自主農藥殘留檢測，評估農產品當下能否採收。因為對食安的具體貢獻，「免萃取式農藥殘留快速偵測系統」榮獲110年度第18屆「國家新創獎－學研新創獎」殊榮。

國研院儀科中心以逾45年的光學及影像技術的研發能量，替學研團隊客製化開發符合農藥檢測系統所需之螢光偵測光學組件，協助推進前瞻學術研究，並落實到民生應用。此螢光成像技術應用領域廣泛，透過本次的跨領域合作，將為精準健康產業及科技農業研究帶來嶄新的突破。