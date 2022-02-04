桃園市長鄭文燦今主持防疫專案會議，盤點近期桃園的幾條傳播鏈，他指出，遠雄自貿港亞旭電腦群聚案正在進行後續收尾，昨（3日）有460人解隔前採檢皆為陰性，明天（4日）及7日將進行最後的清零採檢。另外，近期出現的日翊物流群聚案，居隔人數有增加，詳細情形有待下午疫情說明會說明。

鄭文燦表示，聯邦銀行案、中壢西堤餐廳案已經收尾，遠雄自貿港亞旭電腦案、八德錢都案、加貝爾幼兒園案、農家樂小吃店案及日翊物流案仍在處理後續疫情發展。

鄭文燦點出，亞旭電腦案指標個案是2名外籍移工，分別為案18219、案18220，總計造成121人確診，整個園區進行清零計畫，3日針對亞旭電腦相關人員做解隔前採檢，460人皆為陰性，明天有453人也要進行解隔前採檢。此外加值園區7日將開設採檢站，全部進行最後一次採檢。

談及日翊物流案，鄭文燦說，日翊物流由於員工人數多、還有同住家人都要匡列，因此居隔人數有增加，會再持續擴大匡列，不過詳細的狀況有待3點疫情說明會時再一併講解。

鄭文燦也提醒，今天起在南北2區開設疫苗接種站，北區在巨蛋體育館、南區在榮民服務處，開打BNT及高端疫苗，呼籲民眾踴躍接種疫苗，提升全體保護力。