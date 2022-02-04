知名美妝YouTuber Catie風格獨特，介紹產品時不僅口條清晰，且對於效果總是誠實直言不諱，超中肯作風深獲粉絲信任與愛戴，YT頻道有高達109萬追蹤數，被封為「台灣美妝Youtuber天花板」，如今跟家人移民加拿大的她，竟在影片中揭露確診新冠肺炎，症狀嚴重，高燒不退並且頭痛欲裂，讓她直呼：「根本在接受滿清十大酷刑」。

Catie在2020年與老公、女兒喵喵移民加拿大溫哥華，昨天她在YouTube頻道「Hello Catie」上傳新片，破題表示她們全家確診新冠肺炎，表示起初是受到朋友傳染，一家子又在不知情的情況下接觸了另一家子，結果牽連了3個家庭，共計12人確診。

Catie表示，他們確診後，出現的症狀都不太一樣，女兒喵喵發燒了半天到一天，並且喉嚨痛，但恢復的速度很快，但她自己卻相當慘烈，剛開始是咳嗽、喉嚨痛，後來開始發燒，這一燒就是5天不退，就算吃退燒藥也沒辦法降下溫度，同時還有強烈頭痛，「是真的巨痛，然後痛到會暈」。

Catie確診後的頭痛不是一般的痛，還會不時局部抽痛：「我覺得我根本在接受滿清十大酷刑你知道嗎？」，而她還伴隨肌肉痠痛，連躺著都會不自覺扭動身體，「整個人痛到爆」，一度覺得自己是不是快死了，所幸洽詢當地醫療服務專線後，症狀逐漸好轉了，Catie實在太心驚，因此拍片提醒大家一定要戴好口罩，平時注意營養均衡，照顧好健康。