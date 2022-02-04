英國職業足球曼聯新星前鋒梅森·格林伍德（Mason Greenwood）近日遭他的模特兒女友羅布森（Harriet Robson）爆料指控，格林伍德疑似因求歡遭拒，竟然對她進行暴力性侵甚至威脅殺害！她在IG秀出被打到全身多處瘀青和滿口鮮血的照片控訴，表示「要給每個看清楚，格林伍德對我做過的事情。」目前曼聯已表明，格林伍德將無限期停止操練和上陣；而運動品牌NIKE與電玩開發商EA Sports也都宣布停止與他的合作。

根據外媒報導，格林伍德和羅布森2019年開始交往，當時猶如一對金童玉女，但隔年曾一度分手，後來又復合。羅布森近日突然在IG限時動態分享幾張照片，畫面中可見她的嘴角被人打破，血跡往下流至下巴，身上也有多處瘀青，她說：「讓每個人看清楚格林伍德對我做過的事。」此外，她還附上一段去(2021)年10月的錄音檔，男方似乎強迫女方求歡，當時羅布森表示自己「不想做愛」，卻讓格林伍德大怒說：「閉嘴，我要做」，然後便傳出疑似格林伍德痛毆羅布森的聲響。

照片曝光後，英國警方火速至格林伍德住處逮人，以涉嫌性暴力攻擊與恐嚇人身安全為由進行逮捕，在經過訊問與調查後，格林伍德獲得保釋離開拘留所。而他所效力的曼聯稍早也發布聲明，表示正在調查整起事件，且在另行告知前，格林伍德將不得回到球隊訓練，「曼聯不容忍任何形式的暴力行為。」據網站《運動視界》分析：「反正曼聯橫豎賽季末就會重整了，現在就是再增加一個格林伍德的缺額」。

這次事件恐將導致格林伍德名利雙失，格林伍德在《FIFA 22》遊戲的離線賽事、連線模式和職業生涯模式，都已在2月的更新中遭到移除，僅剩下「FIFA Ultimate Team」可使用，但玩家不會再抽到。

至於另一足球遊戲《Football Manager》的開發商Sport Interactive則抱觀望態度，表示在警方完成調查和公佈結果前不會有任何改動，格林伍德目前依然會在遊戲中出現，但執行製作人雅各布森（Miles Jacobson）已表示，會在下個版本移除格林伍德的角色。