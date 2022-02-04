中印邊境衝突指揮官參加聖火傳遞，印度憤怒拒絕參加冬奧開幕式。（藍孝威攝）

2020年中印邊界衝突的解放軍指揮官祁發寶2日參與冬奧聖火接力，這項安排令印度政府感到憤怒，立刻下令印度駐華官員取消出席今晚冬奧會的開幕式。

美國之音報導，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）周四在宣佈這個決定時說，「中方選擇將奧運會這樣的一次事件進行政治化，令人遺憾。」巴格奇並說，印度駐北京大使館也不會派代表參加北京冬奧會的閉幕式，但印度有一名運動員有資格參加本次冬奧會的比賽。

北京冬奧會聖火接力2月2日啟動後，當天上午11時30分來到北京冬奧公園進行傳遞。現場第二棒火炬手是「衛國戍邊英雄」祁發寶。陸媒報導，祁發寶2020年在中印邊界任解放軍團長，當時中印兩軍對峙發生衝突。

2020年的中印邊境衝突發生在印度與中國爭議邊境東部的拉達克地區。中國軍人當時打死了20名印度軍人，中國說有4名中國軍人死亡。去年2月19日，《解放軍報》頭版刊登文章《英雄屹立喀喇崑崙——走近新時代衛國戍邊的英雄官兵》，首次披露了這次邊境衝突的細節。

報導稱，「2020年6月，印軍公然違背與中方達成的共識，越線挑釁。按照處理邊境事件的慣例和雙方之前達成的約定，團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵前出交涉，卻遭對方蓄謀暴力攻擊。」根據央視軍事頻道當時播出的畫面，祁寶發頭部遭重創，血流滿面。身體復原後，頭部左側仍留下碗口大、呈凹陷狀的傷疤。

美國、澳洲、英國和加拿大等幾個國家已經宣佈外交抵制北京冬奧會，理由是中國侵犯人權，同時允許他們的運動員參加比賽。

不過，中國外交部發言人趙立堅1月19日證實，中方已經為46名美國政府官員頒發了簽證，方便他們於北京冬奧會期間赴華工作，這些美方官員大多數是來自美國國務院。這和美國去年12月初信誓旦旦向全球宣布要「外交抵制」北京冬奧，形成強烈對比。