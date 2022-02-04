臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨台北市議員鍾沛君利用農曆春節期間，整理一年政績向民眾匯報。鍾指出，有許多民眾陳情，購買月票卻停不到收費車位，因為屢遭自行車佔用，且收費車格標示不夠明確，常導致誤停引發爭議；她則要求強化收費停車格標示，而此政策試辦成效良好將擴大至全市。這項政績獲得超過2000個讚，有網友更盛讚鍾的為人與問政表現，直呼「這一票並未白投」。

鍾沛君2日在臉書發文，彙整她2021年工作報告，其中有項政績是「強化停車格標示」。鍾指出，她獲許多民眾陳情，購買月票卻停不到收費車位，因為屢遭自行車佔用；另外，收費車格標示不夠明確，導致民眾誤停，也引發不少收費爭議。

為解決相關問題，鍾沛君表示，她在2021年10月25日質詢，要求「強化收費停車格標示」，以排除民眾誤停佔位。年底，景美夜市周邊收費車格增繪黃色內框，而此政策試辦成效良好將擴大至全市。

此文發出後獲得超過2000個讚，網友紛紛留言：「鍾議員平易近人，個性親切勇於任事，平時監督市政，造福鄉（鄰）里，當初投鍾議員的選民這一票並未白投」、「鍾議員辛苦了」、「鍾議員真讚」、「議員辛苦了，真是像交通的天使」、「連過年都在忙」、「我們家樓下就有用已經壞掉的自行車佔用車格的路霸，還是開補習班的真不知道怎麼教育下一代」。