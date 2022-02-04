孩童母親向警指稱，因平時有教育男童若遇到危險，可向警察叔叔、阿姨求助，所以男童看到警察上前關心，才表現得如此淡定。（警方提供）

媽媽講的有在聽 迷失男童遇員警不哭不鬧超淡定

台中市政府警察局第四分局黎明派出巡佐鄭天漢、警員楊耀昇，日前執行夜間巡邏勤務，接獲民眾報案，稱見一名年約3歲男童獨自站在惠來路與大業路口疑似迷失，該時段正值用餐時間車潮甚多，擔心男童安危，員警立即趕赴現場了解。

警方指出，男童見到警察表現相當淡定不哭不鬧，惟囿於年紀尚幼，無法明確敘述自己或家人姓名、地址，隨著天色漸晚氣溫驟降，男童僅著單薄長袖，熱心路人見狀提供外套供男童禦寒，由於現場遲未見男童父母來找尋，員警憂心其挨餓受凍，遂載返警所充當褓姆協助照護，並聯繫勤務指揮中心協助通報鄰近派出所協尋家屬。

警方表示，約莫1小時時間，就接到男童母親致電警所詢問，表示傍晚自己帶著簡姓男童至住家附近公園玩耍，一個不留神，轉眼間男童就不見蹤影，慌張地在公園周邊找尋數十分鐘未果，趕緊報警求助，看見男童在警所開心吃著餅乾神情，直說很不好意思，給員警添麻煩了!

孩童的母親向警指稱，因為平時有教育男童若遇到危險，可向警察叔叔、阿姨求助，所以男童看到警察上前關心，才表現得如此淡定，萬分感謝熱心民眾和員警的協助，才得以一家團圓。

所長林澤聰呼籲，幼童因活動力充沛，家長需在旁看顧避免走失或發生危險，若家屬發現家中兒童不慎走失，可立即撥打110報案專線請求協助，適逢111年加強重要節日安全維護工作期間，守護民眾，讓市民可以安心過節慶。