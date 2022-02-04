為提供長者更適合的學習環境，教育部今年核定371所樂齡學習中心，深入全國2604個村里、社區推動樂齡學習，提供55歲以上高齡者不必出遠門可以就近學習的機會，各項課程陸續開辦中。

教育部結合各鄉鎮市區公所、學校、民間團體等在地組織辦理樂齡學習工作，樂齡學習中心分布全國361個鄉鎮市區，使樂齡學習可以遍及都市、農村、原住民族及離島地區，讓社區長者也能共享教育學習資源。

樂齡學習中心除了以提供55歲以上國民增進適應老年期生活知能的「樂齡學習核心課程」，配合當地產業、藝術、文化培養長者興趣的「自主規畫課程」，以及鼓勵長者學習後回饋鄰里、社區的「貢獻服務課程」為三大主軸，課程豐富多元，另鼓勵樂齡學習中心成立樂齡學習社團，讓在中心學習2年的長者，後續可自行以社團方式持續學習，111年可望成立1221個樂齡學習社團。

最近2年因疫情影響，樂齡學習中心實體課程略減，但也因此發展出線上學習課程，讓阿公阿嬤在防疫停課期間，同樣能夠學習無礙、數位嘛會通，停課不停學。

南投縣樂齡學習示範中心位於日月潭畔，結合社區及學校共同開設「邵族工藝創作」課程，讓樂齡學員透過邵族文化故事的探討，表現於視覺藝術中，強化長者的創作能力及自信，肯定自己對於傳承文化的貢獻。

高雄市林園區樂齡學習中心，寒暑假最受歡迎的營隊，就是由樂齡長者籌畫辦理的冬／夏令營活動，報名每每秒殺，而樂齡學員還主動認領曾經歷莫拉克八八風災的巴楠花部落小學全校120位學童的聖誕禮物，搭將近3個小時的車程到部落小學與孩子同樂。

依據教育部委託國立中正大學教授魏惠娟「110年全國樂齡學習需求與服務效益調查」研究報告指出，高達近9成的學員都同意「樂齡學習的課程對學員的生活很有幫助」。樂齡學習中心資訊可上「教育部樂齡學習網」查詢。